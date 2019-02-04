السعودية اليوم / محافظ حفر الباطن يستقبل قائد قوات درع الجزيرة المشتركة



الدمام 29 جمادى الأولى 1440 هــ الموافق 04 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بمكتب سموه بالمحافظة اليوم ، قائد قوات درع الجزيرة المشتركة اللواء عبدالعزيز البلوي.

ورحب سموه خلال اللقاء باللواء البلوي مشيدا بالدور الفاعل والجهود التي تبذلها قوات درع الجزيرة المشتركة في حفظ حدود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

// انتهى //

18:55ت م

0230



الدمام 29 جمادى الأولى 1440 هــ الموافق 04 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بمكتب سموه بالمحافظة اليوم ، قائد قوات درع الجزيرة المشتركة اللواء عبدالعزيز البلوي.ورحب سموه خلال اللقاء باللواء البلوي مشيدا بالدور الفاعل والجهود التي تبذلها قوات درع الجزيرة المشتركة في حفظ حدود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.// انتهى //18:55ت م0230

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