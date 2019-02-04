، مدير "صحة عسير" يوجه بدعم مستشفى محايل بـ٢٠ طبيباً وطبيبة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحقيقاً لرضا المواطنين ورفع مستوى الخدمة

وجّه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، بدعم مستشفى محايل العام بـ20 طبيباً وطبيبة، ما بين استشاريين وأخصائيين، وفي مختلف التخصصات.

وقدّم "العسيري" شكره وتقديره البالغ لأمير المنطقة تركي بن طلال؛ على توجيهاته المستمرة ودعمه اللامحدود لتطوير منظومة العمل الصحي بالمنطقة.

كما قدّم شكره وتقديره لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على متابعته واهتمامه المتواصل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم "صحة عسير" عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أن التخصصات التي تم دعمها شملت: القلب والعظام والأسنان والتركيبات الثابتة الصناعية وجراحة المخ والأعصاب والنساء والولادة والعيون والأشعة والعناية المركزة والباطنية والأطفال والتخدير.

وبيّن "آل شايع" أن هذا التوجيه ضمن الخطط التطويرية المجدولة للارتقاء بالخدمات الصحية وتلبية رغبات المستفيدين من الخدمات الصحية، ورفع مستوى رضاهم، وتحقيق التطلعات، بما يتواكب مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.

كما يسهم هذا الدعم في تقليص معدلات الانتظار وتوسيع نطاق الخدمة في مستشفى محايل، وتعزيز رفع مستويات الجودة المنشودة.