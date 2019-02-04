، "lequipe" الفرنسية: "الهلال" يسابق الزمن للتعاقد مع السنغالي "موسى كانتي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية فرنسية النقاب عن أن إدارة "الهلال" تسابق الزمن لأجل التوقيع مع المهاجم السنغالي موسى كانتي نجم فريق "أميان" الفرنسي.

الصحيفة الفرنسية الشهيرة "lequipe" قالت: إن عرض الهلال الأولي والذي تم رفضه من قبل النادي الفرنسي كان بقيمة 8 ملايين يورو، إلا أن النادي السعودي لم ييأس وسيقدم عرضاً جديداً للنادي الفرنسي الذي يريد 10 ملايين يورو للتخلي عن اللاعب.

الجدير بالذكر أن اللاعب يبلغ من العمر 25 عاماً، وقد تكون الصحيفة الفرنسية اختلط عليها الأمر بشأن اسم النادي السعودي؛ لكون "الهلال" استكمل العدد المسموح به للأجانب.

ويضم "الهلال" بين جنباته كلاً من: علي الحبسي "عماني"، بوتيا "إسباني"، ديجينيك "أسترالي"، كارلوس إدواردو "برازيلي"، أندريه كاريلو "بيروفي"، سوريانو "إسباني"، جيوفينكو "إيطالي"، غوميز "فرنسي".