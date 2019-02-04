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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية فرنسية النقاب عن أن إدارة "الهلال" تسابق الزمن لأجل التوقيع مع المهاجم السنغالي موسى كانتي نجم فريق "أميان" الفرنسي.
الصحيفة الفرنسية الشهيرة "lequipe" قالت: إن عرض الهلال الأولي والذي تم رفضه من قبل النادي الفرنسي كان بقيمة 8 ملايين يورو، إلا أن النادي السعودي لم ييأس وسيقدم عرضاً جديداً للنادي الفرنسي الذي يريد 10 ملايين يورو للتخلي عن اللاعب.
الجدير بالذكر أن اللاعب يبلغ من العمر 25 عاماً، وقد تكون الصحيفة الفرنسية اختلط عليها الأمر بشأن اسم النادي السعودي؛ لكون "الهلال" استكمل العدد المسموح به للأجانب.
ويضم "الهلال" بين جنباته كلاً من: علي الحبسي "عماني"، بوتيا "إسباني"، ديجينيك "أسترالي"، كارلوس إدواردو "برازيلي"، أندريه كاريلو "بيروفي"، سوريانو "إسباني"، جيوفينكو "إيطالي"، غوميز "فرنسي".
"lequipe" الفرنسية: "الهلال" يسابق الزمن للتعاقد مع السنغالي "موسى كانتي"محمد السيّد الخليج 365 2019-02-04
كشفت تقارير صحفية فرنسية النقاب عن أن إدارة "الهلال" تسابق الزمن لأجل التوقيع مع المهاجم السنغالي موسى كانتي نجم فريق "أميان" الفرنسي.
الصحيفة الفرنسية الشهيرة "lequipe" قالت: إن عرض الهلال الأولي والذي تم رفضه من قبل النادي الفرنسي كان بقيمة 8 ملايين يورو، إلا أن النادي السعودي لم ييأس وسيقدم عرضاً جديداً للنادي الفرنسي الذي يريد 10 ملايين يورو للتخلي عن اللاعب.
الجدير بالذكر أن اللاعب يبلغ من العمر 25 عاماً، وقد تكون الصحيفة الفرنسية اختلط عليها الأمر بشأن اسم النادي السعودي؛ لكون "الهلال" استكمل العدد المسموح به للأجانب.
ويضم "الهلال" بين جنباته كلاً من: علي الحبسي "عماني"، بوتيا "إسباني"، ديجينيك "أسترالي"، كارلوس إدواردو "برازيلي"، أندريه كاريلو "بيروفي"، سوريانو "إسباني"، جيوفينكو "إيطالي"، غوميز "فرنسي".
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
06:42 PM
كشفت تقارير صحفية فرنسية النقاب عن أن إدارة "الهلال" تسابق الزمن لأجل التوقيع مع المهاجم السنغالي موسى كانتي نجم فريق "أميان" الفرنسي.
الصحيفة الفرنسية الشهيرة "lequipe" قالت: إن عرض الهلال الأولي والذي تم رفضه من قبل النادي الفرنسي كان بقيمة 8 ملايين يورو، إلا أن النادي السعودي لم ييأس وسيقدم عرضاً جديداً للنادي الفرنسي الذي يريد 10 ملايين يورو للتخلي عن اللاعب.
الجدير بالذكر أن اللاعب يبلغ من العمر 25 عاماً، وقد تكون الصحيفة الفرنسية اختلط عليها الأمر بشأن اسم النادي السعودي؛ لكون "الهلال" استكمل العدد المسموح به للأجانب.
ويضم "الهلال" بين جنباته كلاً من: علي الحبسي "عماني"، بوتيا "إسباني"، ديجينيك "أسترالي"، كارلوس إدواردو "برازيلي"، أندريه كاريلو "بيروفي"، سوريانو "إسباني"، جيوفينكو "إيطالي"، غوميز "فرنسي".
، "lequipe" الفرنسية: "الهلال" يسابق الزمن للتعاقد مع السنغالي "موسى كانتي" ،
المصدر : الخليج 365
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