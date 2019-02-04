، بالصور.. أمانة مكة تبدأ في إزالة حظائر المواشي بالكعكية ،

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أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن بداية أعمال إزالة الحظائر والشبكوك الواقعة في الكعكية جنوبي مكة المكرمة؛ تمهيداً لإعادة تأهيل الموقع وتطويره.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيه أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ بنقل جميع حظائر المواشي في المعيصم والكعكية إلى الموقع الجديد خارج النطاق العمراني الواقع جنوب مكة المكرّمة على امتداد طريق "مكة- الليث"؛ وذلك حفاظاً على الصحة العامة وتحسين المشهد الحضري وتنظيم حظائر المواشي بالعاصمة المقدّسة.
وتهدف هذه الخطوة إلى المحافظة على الإصحاح البيئي والارتقاء بالمستوى الصحي؛ بعد مطالبات من المواطنين بنقل حظائر المواشي بعيداً عن المناطق السكنية؛ حيث تسبّبت في انبعاث الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والبعوض.
بالصور.. أمانة مكة تبدأ في إزالة حظائر المواشي بالكعكيةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-02-04
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن بداية أعمال إزالة الحظائر والشبكوك الواقعة في الكعكية جنوبي مكة المكرمة؛ تمهيداً لإعادة تأهيل الموقع وتطويره.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيه أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ بنقل جميع حظائر المواشي في المعيصم والكعكية إلى الموقع الجديد خارج النطاق العمراني الواقع جنوب مكة المكرّمة على امتداد طريق "مكة- الليث"؛ وذلك حفاظاً على الصحة العامة وتحسين المشهد الحضري وتنظيم حظائر المواشي بالعاصمة المقدّسة.
وتهدف هذه الخطوة إلى المحافظة على الإصحاح البيئي والارتقاء بالمستوى الصحي؛ بعد مطالبات من المواطنين بنقل حظائر المواشي بعيداً عن المناطق السكنية؛ حيث تسبّبت في انبعاث الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والبعوض.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
06:10 PM
تمهيداً لإعادة تأهيل الموقع وتطويره وحفاظاً على الصحة العامة
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن بداية أعمال إزالة الحظائر والشبكوك الواقعة في الكعكية جنوبي مكة المكرمة؛ تمهيداً لإعادة تأهيل الموقع وتطويره.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيه أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ بنقل جميع حظائر المواشي في المعيصم والكعكية إلى الموقع الجديد خارج النطاق العمراني الواقع جنوب مكة المكرّمة على امتداد طريق "مكة- الليث"؛ وذلك حفاظاً على الصحة العامة وتحسين المشهد الحضري وتنظيم حظائر المواشي بالعاصمة المقدّسة.
وتهدف هذه الخطوة إلى المحافظة على الإصحاح البيئي والارتقاء بالمستوى الصحي؛ بعد مطالبات من المواطنين بنقل حظائر المواشي بعيداً عن المناطق السكنية؛ حيث تسبّبت في انبعاث الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والبعوض.
، بالصور.. أمانة مكة تبدأ في إزالة حظائر المواشي بالكعكية ،
المصدر : الخليج 365
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