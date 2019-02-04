، توقعات بتقلبات جوية وأمطار رعدية تشمل مناطق عدة نهاية الأسبوع ،

محمد بن مسعود - الدمام - وفقاً لقراءة كادر التنبؤات الجوية في "مركز طقس العرب الإقليمي"

توقع كادر التنبؤات الجوية في "مركز طقس العرب الإقليمي" تأثر أجزاء واسعة من المملكة العربية السعودية، ابتداءً من مساء الأربعاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تترافق مع هطول الأمطار الرعدية المتوسطة والغزيرة على مناطق واسعة.

ومن المتوقع أن تبدأ التقلبات الجوية مع ساعات مساء يوم الأربعاء بداية بمنطقة تبوك، وتحديداً حقل والمناطق الساحلية المطلة على خليج العقبة، تمتد مع ساعات نهار يوم الخميس لتشمل الديسة وعموم المناطق الحدودية مع الأردن، بحيث تطال طريف وطبرجل والقريات.

ومع ساعات مساء وليل الأربعاء، تبدأ السحب الماطرة بالتحرك نحو الجنوب لتشمل كل من بداء والوجه في منطقة تبوك، حيث يتوقع أن تكون الأمطار غزيرة على هذه المناطق مع احتمالية لتشكّل السيول.

وعند ساعات فجر الجمعة، ستتحرك السحب الماطرة أكثر نحو الجنوب لتؤثر على أملج بأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة، قد تتسبب في جريان الأودية وارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق.

ومع ساعات مساء يوم الجمعة، ستواصل السحب الماطرة تحركها نحو الجنوب لتؤثر على أجزاء من منطقة المدينة المنورة وحائل وينبع والقصيم، ولكن بشكل ضعيف إلى متوسط القوة، بحيث تكون الفرصة مهيأة لزخات رعدية من المطر، خفيفة إلى متوسطة الشدة.