، بتمويل سعودي.. افتتاح التوسعة الجديدة لمستشفى الملكة علياء العسكري في الأردن ،

محمد بن مسعود - الدمام - يبدأ استقبال المرضى والمراجعين بعد إعادة تأهيله بتكلفة 37 مليون دينار أردني

افتتح العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم، بحضور الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، التوسعة الجديدة لمستشفى الملكة علياء العسكري في العاصمة الأردنية عمان، ليبدأ استقبال المرضى والمراجعين بعد استكمال تحديثه وإعادة تأهيله بتكلفة بلغت نحو 37 مليون دينار أردني، ممول جزء كبير منه بمنحة من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية.

وانطلقت أعمال التوسعة والصيانة والتأهيل في المستشفى عام 2014م، لمواكبة التطور الطبي المستمر واستيعاب التزايد في أعداد المراجعين، وتقديم خدمات طبية مميزة لتصبح طاقته الاستيعابية 405 أسرّة، بعد أن كانت 237 سريراً.

واشتملت التوسعة على مبنى عيادات مكون من ثلاثة طوابق بسعة 56 عيادة اختصاص بدلاً من العيادات القديمة، ومبنى إدارة منفصل عن المستشفى يضم قسم غسيل كلي حديث بسعة 28 جهازاً منفصلاً، وبمدخل خاص للمرضى للتسهيل عليهم، وقسم أسنان يضم 12 عيادة متخصصة مزودة بجهاز أشعة خاص لتصوير الأسنان ومختبر للتركيبات السنية.

ويضم المستشفى أقسام: جراحة، وباطنية، وعظام، وأطفال، والنسائية والتوليد، وقسم عناية حثيثة يحتوي على 23 سريراً، وقسم خداج يضم 42 حاضنة، وقسم عمليات جراحية يتكون من 8 غرف عمليات مجهزة بأحدث المواصفات الطبية العالمية.

وجرى تحديث كامل لقسم المختبر، والذي يضم بنك الدم، ومختبر المستعجل، ومختبر الأنسجة، ومختبر الأحياء الدقيقة، ومختبر الكيمياء، وتوسعة قسم الأشعة ليقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية من خلال تصوير الرنين المغناطيسي والتصوير الطبقي المحوري وتصوير الثدي، والأشعة السينية (Fluoroscopy).

كما تم تجهيز قسم تنظير الجهاز الهضمي والقصبات الهوائية بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية، وقسم آخر متطور للمعالجة الفيزيائية يتكون من 11 غرفة معالجة، وقاعة للتمارين الرياضية.