السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان يستقبل السفير السوداني المعين لدى المملكة



الخرطوم 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر اليوم، السفير السوداني المعين لدى المملكة العربية

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.

// انتهى //

18:25ت م

0225



الخرطوم 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر اليوم، السفير السوداني المعين لدى المملكة العربية السعودية عبدالعظيم محمد صادق الكاروري.وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.// انتهى //18:25ت م0225

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