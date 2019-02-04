السعودية اليوم / نائب أمير منطقة حائل يستقبل مدير فرع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالمنطقة



حائل 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير فرع الهيئة

وفي مستهل الاستقبال نوه سموه بأهمية الهيئات العلمية المتخصصة وأهمية دور القائمين عليه, مؤكداً وقوفه ودعمه لكل المبادرات والبرامج الهادفة لتنمية الوطن وتطوير المنطقة.

من جهته قدم مدير فرع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بمنطقة حائل سالم بن محمد التميمي, تعريفاً بدور ورسالة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في حماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة وتطرق لمهام الهيئة الرئيسية في التعليم والتدريب والتصنيف والتسجيل المهني والجمعيات الصحية والامتحانات والتعليم والتطوير المهني المستمر واعتماد البرامج والمراكز كما تحدث التميمي عن خطة الهيئة السعودية الاستراتيجية ومواكبة رؤية المملكة 2030 .

وفي ختام اللقاء تسلم الأمير فيصل بن فهد بن مقرن اهداءً عبارة عن كتاب "نبض الخارطة الصحية " بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس الهيئة السعودية للتخصصات الصحيـة .

// انتهى //

17:57ت م

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حائل 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير فرع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بمنطقة حائل سالم بن محمد التميمي.وفي مستهل الاستقبال نوه سموه بأهمية الهيئات العلمية المتخصصة وأهمية دور القائمين عليه, مؤكداً وقوفه ودعمه لكل المبادرات والبرامج الهادفة لتنمية الوطن وتطوير المنطقة.من جهته قدم مدير فرع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بمنطقة حائل سالم بن محمد التميمي, تعريفاً بدور ورسالة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في حماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة وتطرق لمهام الهيئة الرئيسية في التعليم والتدريب والتصنيف والتسجيل المهني والجمعيات الصحية والامتحانات والتعليم والتطوير المهني المستمر واعتماد البرامج والمراكز كما تحدث التميمي عن خطة الهيئة السعودية الاستراتيجية ومواكبة رؤية المملكة 2030 .وفي ختام اللقاء تسلم الأمير فيصل بن فهد بن مقرن اهداءً عبارة عن كتاب "نبض الخارطة الصحية " بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس الهيئة السعودية للتخصصات الصحيـة .// انتهى //17:57ت م0218

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