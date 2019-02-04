السعودية اليوم / مجلس الإدارة التعليمي بتعليم الباحة يعقد اجتماعه المعتاد خلال الدورة الحالية

الباحة 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسعقد مجلس الإدارة التعليمي بتعليم الباحة اليوم، اجتماعه المعتاد خلال الدورة الحالية برئاسة مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، وحضور مساعدي المدير العام وأعضاء المجلس، وذلك في قاعة الاجتماعات بالإدارة.وتخلل الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة والمدرجة على جدول الأعمال التي بدأها المساعد للشؤون التعليمية "بنين" علي بن عوضه مديس بورقة تناول خلالها آليات تحسين نواتج التعلم وكيفية بناء منهجية علمية متكاملة لتمكين أساليب التعلم الحديثة والوقوف على واقع تطبيقه وحصر معوقات التطبيق وبناء آلية للتعامل مع المعوقات، وفتح آفاق الإبداع والابتكار في التطبيق.إثر ذلك قدم مدير إدارة الإشراف بنين أحمد التهامي ومديرة إدارة الإشراف منى مشرف عدنان ورقتي عمل تناولا خلالها تحليل نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول، فيما قدمت سارة الغامدي ورقة أخرى حوت موضوع تسكين الطلاب والطالبات في مشروع النقل المدرسي.واختتمت الأوراق بالحديث عن المشاركة في جائزة التعليم للتميز قدمه عبدالرحمن علي الغامدي.من جهته نوه الدكتور الزهراني بأهمية تأصيل قيم الإبداع والجودة والتعاون والاستمرارية، واحتواء الأفكار الإبداعية واستثمارها بجودة عالية ومتابعة جادة للتنفيذ بفكر تعاوني وتكاملي بين أفراد الميدان وبمنهجية مؤسسية تتضمن استمرارية العمل واستثمار الإمكانات، آملًا أن يحقق الاجتماع أهدافه المرجوة التي تأتي في إطار الإسهام لرفع كفاءة الأداء التعليمي وفاعليته واقتراح الحلول المناسبة للأمور التعليمية، وترسيخ العمل المؤسسي ورفع مستوى المشاركة في صناعة القرار، وتوثيق التعاون والتواصل مع المجتمع والجهات الحكومية، ونقل الخبرات والتجارب الناجحة.وخلص الاجتماع، بالعديد من التوصيات حول أوراق العمل المقدمة التي تم الاتفاق عليها ومخاطبة الإدارات ذات العلاقة لمناقشتها وعرضها خلال الاجتماعات الدورية القادمة.// انتهى //17:52ت م0213