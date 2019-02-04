شكرا لقرائتكم خبر عن مديرصحة الشرقية الجديد ينقاش الخدمات والخطط المستقبلية والان نبدء بالتفاصيل

بدأ الدكتور إبراهيم العريفي مهام عمله الجديد كمدير لصحة المنطقة الشرقية باللقاء مع قيادات المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ناقشا خلالها الخدمات الصحية بالمنطقة وخطط تطويرها المستقبلية ، وأكد على دوره التكاملي في مسيرة عمل صحة الشرقية مقدماً شكره للإدارة السابقة على جهودها المقدره .

وأشار العريفى إلى أنه سيعمل مع فريق عمله في الشئون الصحية على تحقيق الأهداف المشتركة بين المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية وبين التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية ، مشيراً إلى سعيه لإنجاح أهداف وزارة الصحة في تحقيق الرعاية التي يطمح إليها المستفيدين في إطار برنامج التحول الوطني الذي تعمل عليه الوزاره وصولاً إلى تحقيق رؤية المملكة وفقها الله .

وأوضح مدير صحة الشرقية الجديد أن هناك العديد من الاستراتيجيات والأهداف التي سنعمل عليها لتحقيق رؤية مستقبلية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة بأعلى المستويات العالمية.

وأعرب الدكتور العريفي عن شكره وامتنانه لوزير الصحة على الثقة التي منحها له بقرار تكليفه مديرًا عامًا لصحة المنطقة الشرقية، واعداً بمزيد من بذل الجهد والعطاء لخدمة وطنه ومواطنيه.

وكان وزير الصحة قد اصدر قراراً بتكليف الدكتور إبراهيم بن عبد الكريم العريفي مديراً لصحة المنطقة الشرقية لمدة عام اعتباراً من 26 / 5 / 1440 .

ويعد الدكتور إبراهيم العريفي من الكفاءات المتميزة التي عملت على تطوير الخدمات الصحية في المنطقة الشرقية من خلال تقلده عدة مناصب أهمها :

• استشاري جراحة المسالك البولية وزراعة الكلى ورئيس قسم جراحة المسالك البولية في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ومجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران

•المدير الطبي لمجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران

•المدير التنفيذي للشؤون الطبية والاكلينيكية بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

•المدير العام التنفيذي لمدينة الامير محمد الطبية

•المدير العام التنفيذي لمجمع الدمام الطبي

أما شهاداته العلمية فهى :

•ماجستير إدارة الاعمال للمدراء التنفيذيين من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران

•شهادة الطب البشري جامعة الملك عبد العزيز بجدة

•الزمالة البريطانية في جراحة المسالك البولية

•زمالة زراعة الاعضاء من بريطانيا

•زمالة زراعة الكلى والبنكرياس من جامعة مينيسوتا في الولايات المتحدة الامريكية

• زمالة جراحة في المسالك البولية بمساعدة الروبوت من معهد روزيل بارك في نيويورك _ الولايات المتحدة الأمريكية

مشاركاته :

• عضو في كثير من المنظمات العلمية التخصصية الطبية في العالم

• من مؤسسي الجمعية السعودية الجراحي المسالك البولية وأول أمين عام منتخب للجمعية .

• عضو الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في جراحة المسلك البولية