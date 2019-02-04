شكرا لقرائتكم التحالف:استهدفنا خبراء طائرات مسيرة ومستودعات قرب صنعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استهداف مستودعات طائرات بلا طيار قرب صنعاء.

وكشف المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي عن تفاصيل عملية اعتراض طائرة إيرانية بدون طيار فوق أبها قبل أيام.

وقال المالكي: استهدفنا خبراء طائرات مسيرة إضافة إلى مستودعات قرب صنعاء، مضيفًا: نعمل بشكل دائم على تجنب أي ضحايا مدنيين في غاراتنا ضد الحوثيين.

ولفت التحالف إلى قيام الحوثيين بإنشاء معسكرات شرق محافظة الحديدة في خرق لاتفاق السويد، مفيدًا بأن التحالف استهدف في 23 من يناير الماضي مقاتلين حوثيين ومدربين في محافظة ذمار.

وقال المالكي: حددنا توقيت التدريبات ثم استهدفنا الموقع العسكري للحوثيين في محافظة ذمار.

وشدد التحالف على سلامة عملياته في اليمن بالقول : نحرص وفق معلوماتنا الاستخباراتية على عدم وجود أي أطفال في معسكرات الحوثيين.

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