الان تتابع الجمارك توضح الضوابط الجديدة لمنتجات التبغ المسموح استيرادها للاستخدام الشخصي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الجمارك السعودية، الضوابط الجديدة التي أقرّتها الهيئة العامة للغذاء والدواء، لتحديد كميات منتجات التبغ المسموح استيرادها للاستخدام الشخصي عبر المنافذ الجمركية، على أن يتم العمل بها بدءا من 9 فبراير الجاري، حسب تغريدة للجمارك السعودية عبر حسابها على “تويتر”.

وقالت إن الكمية المسموح بها للاستخدام الشخصي من التبغ ومنتجاته الواردة بصحبة المسافرين وما يرد عبر الشحن الجوي أو شركات النقل السريع “24 سيجار، 200 سيجارة 500 جرام لمنتجات التبغ الأخرى”.

وأضافت الجمارك السعودية، أن ما زاد على هذه الكمية سيتم حجزه، وعلى صاحب الشأن إعادة تصدير الكمية المحجوزة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، وحال عدم إعادة تصديرها خلال هذه المدة لا يحق لصاحبها المطالبة بها.

كما بينّت أن هذه الإجراءات والضوابط لا تشمل المستوردين المسجلين لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء وتمنع لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا.