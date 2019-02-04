شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدشن مشاريع كثيفة العمالة بمديرية بيحان في شبوة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيحان)

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية بيحان بمحافظة شبوه مشاريع كثيفة العمالة والتي تهدف إلى تنفيذ برامج غنية بفرص العمل وتحسين البنى التحتية في المحافظات المستهدفة، حيث تم البدء بتنفيذ مشروع رصف المدخل الرئيسي للمديرية.

ويوفر المشروع فرص عمل لـ80 فرداً بصورة مباشرة و400 فرد بصورة غير مباشرة.

ويأتي هذا المشروع في إطار أنشطة تحسين سبل العيش في اليمن الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والتي تستهدف توفر فرص عمل قصيرة الأجل وتأهيل العمالة غير الماهرة، كما يمثل رافداً من حيث الدخل للكثير من أرباب الأسر، في ظل الظروف المعيشية الصعبة، ويحقق التنمية في المناطق المستهدفة.

يذكره أن مشروع تحسين سبل العيش في اليمن يضم ثلاثة قطاعات رئيسية هي قطاع مشاريع كثيفة العمالة، وقطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر وتمكين الشباب، والقطاع السمكي والزراعي، يستفيد منه 3750 مستفيدا بصورة مباشرة وأكثر من 18.750 مستفيدا بصورة غير مباشرة.