11 طن مساعدات إيوائية من مركز الملك سلمان تعبر منفذ الوديعة إلى حضرموت

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منفذ الوديعة) عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم (الاثنين) مساعدات إيوائية تشمل 100 خيمة و600 بطانية و200 بساط تزن 11 طناً و20 كيلوغراماً مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة حضرموت. عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم (الاثنين) مساعدات إيوائية تشمل 100 خيمة و600 بطانية و200 بساط تزن 11 طناً و20 كيلوغراماً مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة حضرموت. وتأتي هذه القافلة امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.



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