شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» توضح الضوابط الجديدة لمنتجات التبغ المسموح استيرادها للاستخدام الشخصي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

كشفت الجمارك السعودية الضوابط الجديدة التي أقرّتها الهيئة العامة للغذاء والدواء لتحديد كميات منتجات التبغ المسموح استيرادها للاستخدام الشخصي عبر المنافذ الجمركية.

وأوضحت الجمارك السعودية عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الاثنين) أنه سيتم العمل بالضوابط الجديدة ابتداء من 9 فبراير 2019.

ووفقا للجمارك، فإن الكمية المسموح بها للاستخدام الشخصي من التبغ ومنتجاته الواردة بصحبة المسافرين وما يرد عبر الشحن الجوي أو شركات النقل السريع كالتالي: 24 «سيجار»، 200 «سيجارة»، 500 غرام لمنتجات التبغ الأخرى.

وأوضحت الجمارك أن ما زاد على هذه الكمية سيتم حجزه، وعلى صاحب الشأن إعادة تصدير الكمية المحجوزة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً، وفي حال عدم إعادة تصديرها خلال هذه المدة لا يحق لصاحبها المطالبة بها.

وبينت «الجمارك السعودية» أن هذه الإجراءات والضوابط لا تشمل المستوردين المسجلين لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتمنع لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما.