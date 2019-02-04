شكرا لقرائتكم خبر عن 127 فريقا في مسابقة أولمبياد الروبوت الوطني بـ«تعليم الرياض» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

شاركت إدارة نشاط الطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بـ127 فريقا في أولمبياد الروبوت الوطني في مسابقة «الفيرست ليقو» بفرعيها، الكبار والجونيور.

ويعد هذا المشروع أحد مشاريع الإدارة العامة لنشاط الطالبات بوزارة التعليم، حيث تقام مسابقة الأولمبياد كل عام تحت عنوان معين، وجاء موضوع المسابقة هذا العام في المدار للكبار، ومهمة في القمر للجونيور، وذلك بهدف تطوير الطالبات عبر إدخالهن في مجالات الهندسة والتكنولوجيا.

وبدأت فعاليات اليوم الأول بحفل يجسّد المناسبة، استُهِل بالنشيد الوطني ثم قرأت الطالبة رسيل العمار آيات عطرة من الذكر الحكيم، تلا ذلك الأوبريت، بعدها تم استعراض الفرق المشاركة وجولات التحكيم.

وانتهى اليوم الأول بإعلان نتائج الطالبات الفائزات في مسابقة الجونيور الموجهة للطالبات من الصف الأول حتى الرابع الابتدائي، وجاءت على النحو الآتي: بطل التكامل مدارس الآفاق الأهلية مكتب شمال، بطل الشمول مدارس التعلم الذكي مكتب شمال، بطل التصميم الميكانيكي مدارس التربية النموذجية فرع الريان مكتب الروابي، بطل المشروع مدارس التربية الأهلية (مشن مون) مكتب شمال، بطل الإلهام مدارس التربية الأهلية (ليقو هيروز) مكتب شمال، بطل روح الفريق مدارس المنهل مكاب شمال، بطل التعاون مدارس الخنساء مكتب الحرس الوطني، بطل الابتكار والاستراتيجية مدارس التربية النموذجية مكتب الروابي، بطل الاحتراف الكريم مدرسة الدرعية الثانية مكتب شمال، بطل النجم الصاعد مدارس شروق المعرفة مكتب النهضة، بطل البرمجة المدارس السعودية مكتب الروابي، بطل القيم مدارس البيارق الأهلية مكتب الروابي، بطل أداء الروبوت ب 348 مكتب شمال، بطل عمل الفريق ب 196 مكتب البديعة، بطل التصميم ب 165 مكتب البديعة، بطل أداء المهام ب 182مكتب البديعة، بطل أداء الروبوت مكرر أم حبيبة مكتب الحرس الوطني، وبطل روح الفريق المناهج الأهلية مكتب شمال.

من جانبها، رحبت مديرة إدارة نشاط الطالبات في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الدكتورة إيمان الدريهم، بالفرق المشاركة في المسابقة، وقالت: «تُعد أولمبياد الربوت نواة تعليمية اتّفق التربويون أنها تعمل على تهيئة الطالبات من ذوات المواهب والإبداعات ليتم اكتشافها وتنمية قدراتهنّ الذكائية والعلمية بعلم جديد متطور وهادف يواكب التسارع العلمي الذي يشهده العالم هذه الأيام، ويبرز هذا من خلال المنافسات المحلية والدولية والعالمية التي يعملون على حصد جوائزها أينما كانت في مختلف أنحاء العالم في مجال الروبوت».

وأضافت الدريهم: "فخورة وأنا أقف أمام هذا المحفل العلمي التقني في آن واحد، فخورة وأنا أرى بناتي الطالبات يواكبن التقدم ويتسابقن في ميدان التقنية الحديثة في وقتِ تُعلِن مملكتنا الحبيبة عن نيوم، أضخم مشروع وطني ممتد بين 3 دول، وأحد قطاعات البلد الاستثمارية المتخصصة".

وتابعت الدريهم: "كما هو معلوم لديكم بأن المملكة أول من منح الجنسية السعودية للروبوت التقني (صوفيا)، وهذا يُشير إلى المستقبل الجديد لتوجه الدولة إلى التقنية والعلوم الحديثة، ونفخر في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بوجود 80فريقا فيرست ليقو، مقسمة بين مسار الجونيور والسونيور بـ320 طالبة و90 مدربة و20 محكمة، وهذا دليلٌ على انتشار واسع لثقافة الروبوت في مدينة الرياض عاصمة البلاد بقيادة طالباتنا وبناتنا".

يذكر أن ثقافة الروبوت انتشرت بين المدارس، لأنها لغة العصر الحديث المقبلة، حيث وصل عدد الفرق المشاركة لهذا العام 127 فريقا منها 27 للجونيور 100 للكبار، ما يشكل قفزة في عدد الفرق من 20 فريق «فيرست ليقو» للعام الماضي.