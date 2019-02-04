شكرا لقرائتكم خبر عن "سعود الطبية: 246 ألف زيارة للطوارئ.. و18 ألف عملية خلال عام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

سجلت مدينة الملك سعود الطبية عدة أرقام تتعلق بالخدمات الطبية، وذلك خلال العام الميلادي المنصرم، حيث شهدت أقسام الطوارئ أكثر من 246 ألف حالة إسعافية، فيما بلغت العمليات الجراحية أكثر من 18 ألفًا في كل من: المستشفى العام، مستشفى النساء والولادة، مستشفى الأطفال، مستشفى الأسنان، والتي شملت عدة تخصصات منها: العظام، الإصابات، الجراحة العامة، السمنة، المسالك البولية، جراحة الوجه والفكين، المخ والأعصاب، عمليات النساء والأطفال.

وأوضحت المدينة بأن مراجعي العيادات الخارجية بلغ عددهم قرابة 448 ألفًا في مختلف التخصصات، كما أجرى قسم الأشعة أكثر من 281 ألف تصوير طبي عبر الأجهزة السينية والصوتية، الطبقي المحوري، الرنين المغناطيسي، التصوير النووي، تصوير الثدي والتنظيري منخفضة الشعاع، تصوير وقسطرة الشرايين والأوردة بالصبغة.

وأشارت المدينة الطبية إلى أن نحو 38.381 منومًا تلقوا الرعاية الصحية خلال العام المنصرم في مختلف المستشفيات، مبينة بأن مستشفى النساء والولادة شهد ولادة نحو 6.458 مولودًا ومولودة في نفس العام. وأكدت المدينة بأنها تسعى لتقديم أفضل الخدمات الطبية وفق أعلى معايير الجودة، وذلك بوجود تجهيزات طبية حديثة، وكوادر طبية مؤهلة ومدربة.