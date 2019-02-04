شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يستقبل نائب وزير العدل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

استقبل أمير جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز يوم أمس، في مكتبه بالإمارة، نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف، ومدير فرع الوزارة بالمنطقة ناصر الحكمي والوفد المرافق الذي يزور المنطقة.

وفي بداية اطلع أمير جازان على تطوير منظومة القضاء في المحاكم وكتابات العدل، كذلك وعلى أبرز المشاريع التطويرية للوزارة في المجال الإلكتروني والتقني وفي جانب تطوير الموارد البشرية مشدداً على أهمية الرقي وتطوير مرفق القضاء، بما يسهل تيسير مراجعة المواطن والمقيم وانهاء كافة القضايا والمعاملات بالشكل المطلوب، والتأكيد على جميع العاملين في جهاز الوزارة بالاطلاع على الأنظمة بالقضاء، حتى يكونوا على بينة بالدور المناط بهم في جميع المجالات، مثنيًا على جهود وزير العدل والمسؤولين في الوزارة في مواكبة التطوير الإداري والتقني.

من جهته، قدّم نائب وزير العدل شكره لأمير جازان، على استقباله وتوجيهاته السديدة، والارتقاء بجودة العمل في مرافق القضاء كافة، سائلًا الله للجميع التوفيق والسداد. حضر اللقاء وكيل إمارة جازان للتنمية خالد القصيبي ووكيل الامارة للحقوق علي بن حسين عقيل ووكيل الشؤون الأمنية رياض بن محمد الشيخ