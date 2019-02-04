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أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اليوم المرحلة الثانية لمبادرة "ساعد في المصاعد"، ضمن فعاليات مبادرة الدفاع المدني بملتقى مكة الثقافي، وذلك بأبراج الصفوة بالمنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة.
وتهدف هذه المرحلة الوصول إلى عشرين ألفاً من زوار المسجد الحرام القادمين لأداء العمرة، واستمراراً في تنفيذ برنامج المبادرة التي تهدف إلى تقديم حلول للاستخدام المتزامن للمصاعد، وتلبية للطلب العالي في أوقات الصلوات في الأبراج والمباني المخصصة لسكن المعتمرين بالمنطقة المركزية وذلك من خلال مجموعة متداخلة من المتطلبات الفنية والإجراءات الإدارية والوسائل المساعدة بما يحقق التنظيم والترتيب الانسيابي للطلب المتكرر للمصاعد أثناء عملية النزول والتوجه للمسجد الحرام ويشارك في تنفيذ المبادرة عدد من المتطوعين والجهات المعنية بإسكان المعتمرين إضافة إلى مختصي السلامة بتلك المباني.
ومن جانب آخر، فقد شهدت هذه المرحلة تفاعلاً أكثر من قبل القائمين على حملات العمرة لما لمسوه من جوانب إيجابية قدمها فريق المبادرة والمتمثلة في توزيع مطبوعات موضحاً بها أوقات الصلوات وخارطة للمداخل المؤدية للحرم إضافة إلى إرشادات السلامة نحو توجيه السلوك في حال الاحتجاز بالمصعد.
وفي نهاية المبادرة قدم الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة هدايا تذكارية عن الحرم لرؤساء حملات العمرة تقديراً لتعاونهم وتجاوبهم مع أهداف المبادرة.
بالصور.. "مدني مكة" يطلق المرحلة الثانية لمبادرة "ساعد في المصاعد"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-04
أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اليوم المرحلة الثانية لمبادرة "ساعد في المصاعد"، ضمن فعاليات مبادرة الدفاع المدني بملتقى مكة الثقافي، وذلك بأبراج الصفوة بالمنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة.
وتهدف هذه المرحلة الوصول إلى عشرين ألفاً من زوار المسجد الحرام القادمين لأداء العمرة، واستمراراً في تنفيذ برنامج المبادرة التي تهدف إلى تقديم حلول للاستخدام المتزامن للمصاعد، وتلبية للطلب العالي في أوقات الصلوات في الأبراج والمباني المخصصة لسكن المعتمرين بالمنطقة المركزية وذلك من خلال مجموعة متداخلة من المتطلبات الفنية والإجراءات الإدارية والوسائل المساعدة بما يحقق التنظيم والترتيب الانسيابي للطلب المتكرر للمصاعد أثناء عملية النزول والتوجه للمسجد الحرام ويشارك في تنفيذ المبادرة عدد من المتطوعين والجهات المعنية بإسكان المعتمرين إضافة إلى مختصي السلامة بتلك المباني.
ومن جانب آخر، فقد شهدت هذه المرحلة تفاعلاً أكثر من قبل القائمين على حملات العمرة لما لمسوه من جوانب إيجابية قدمها فريق المبادرة والمتمثلة في توزيع مطبوعات موضحاً بها أوقات الصلوات وخارطة للمداخل المؤدية للحرم إضافة إلى إرشادات السلامة نحو توجيه السلوك في حال الاحتجاز بالمصعد.
وفي نهاية المبادرة قدم الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة هدايا تذكارية عن الحرم لرؤساء حملات العمرة تقديراً لتعاونهم وتجاوبهم مع أهداف المبادرة.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
05:19 PM
بالملتقى الثقافي بأبراج الصفوة بالمنطقة المركزية
أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اليوم المرحلة الثانية لمبادرة "ساعد في المصاعد"، ضمن فعاليات مبادرة الدفاع المدني بملتقى مكة الثقافي، وذلك بأبراج الصفوة بالمنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة.
وتهدف هذه المرحلة الوصول إلى عشرين ألفاً من زوار المسجد الحرام القادمين لأداء العمرة، واستمراراً في تنفيذ برنامج المبادرة التي تهدف إلى تقديم حلول للاستخدام المتزامن للمصاعد، وتلبية للطلب العالي في أوقات الصلوات في الأبراج والمباني المخصصة لسكن المعتمرين بالمنطقة المركزية وذلك من خلال مجموعة متداخلة من المتطلبات الفنية والإجراءات الإدارية والوسائل المساعدة بما يحقق التنظيم والترتيب الانسيابي للطلب المتكرر للمصاعد أثناء عملية النزول والتوجه للمسجد الحرام ويشارك في تنفيذ المبادرة عدد من المتطوعين والجهات المعنية بإسكان المعتمرين إضافة إلى مختصي السلامة بتلك المباني.
ومن جانب آخر، فقد شهدت هذه المرحلة تفاعلاً أكثر من قبل القائمين على حملات العمرة لما لمسوه من جوانب إيجابية قدمها فريق المبادرة والمتمثلة في توزيع مطبوعات موضحاً بها أوقات الصلوات وخارطة للمداخل المؤدية للحرم إضافة إلى إرشادات السلامة نحو توجيه السلوك في حال الاحتجاز بالمصعد.
وفي نهاية المبادرة قدم الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة هدايا تذكارية عن الحرم لرؤساء حملات العمرة تقديراً لتعاونهم وتجاوبهم مع أهداف المبادرة.
، بالصور.. "مدني مكة" يطلق المرحلة الثانية لمبادرة "ساعد في المصاعد" ،
المصدر : الخليج 365
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