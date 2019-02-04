، "المرزوق" يحتفل بزواج ابنته "أثير" ،

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل رئيس النادي العربي بعنيزة سابقاً، الشيخ أحمد العبد الله المرزوق، بزواج ابنته "أثير" على الشاب محمد بن إبراهيم الفوزان، الجمعة الماضية، بمحافظة عنيزة، بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء.

وتتقدم "الخليج 365" بأصدق التهاني والتبريكات للعروسين، كما تتمنى لهما مزيدًا من التوفيق والسداد.