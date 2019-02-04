، بالفيديو.. "السائح المعجزة" يتحدث 32 لغة بطلاقة ويحاول تعلم العربية ،

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كشف الشاب اليوناني إيوانيس إيكونومو البالغ من العمر 34 عاماً عن قدراته اللغوية المذهلة، وتحدث بطلاقة أمام وسائل الإعلام المحلية والأوروبية بعدد 32 لغة؛ وهي: الألمانية، والإيطالية، والفرنسية، والهولندية، والإنجليزية، والدنماركية، واليونانية، والإسبانية، والبرتغالية، والسويدية، والفنلندية، والإستونية، والبولندية، والتشيكية، والسلوفاكية، والسلوفانية، واللاتفية، والليتوانية، والمالطية، والمجرية، والأيرلندية، والبلغارية، والرومانية، والصينية، والتايوانية، والفلبينية، والصينية (هونج كونج) والروسية، والتركية، والكازاخية، والقوقازية.
وأشار "إيكونومو" إلى أن أصعب اللغات هي الصينية، وأنه يحاول تعلم جميع اللغات ومنها العربية، ولم يسجل عالمياً شخص يزيد على التحدث بـ15 لغة، إلا "إيكونومو"، وكما يؤكد أن السياحة والسفر والترحال هم الأساس في تعلم اللغات.
وقد أطلق رواد التواصل الاجتماعي على "إيكونومو" "السائح المعجزة"، بحسب وصف موقع "هابفاي لايف" يعمل إيوانيس إيكونومو مترجماً للمفوضية الأوروبية، وهو من بين عدد قليل جداً من الأشخاص الذين يعرفون التحدث بهذه اللغات، وعندما كان "إيوانيس" في العشرين من عمره كان قد أتقن بالفعل 15 لغةً وفق موقع "سي إن إن".
بالفيديو.. "السائح المعجزة" يتحدث 32 لغة بطلاقة ويحاول تعلم العربيةخالد خليل الخليج 365 2019-02-04
كشف الشاب اليوناني إيوانيس إيكونومو البالغ من العمر 34 عاماً عن قدراته اللغوية المذهلة، وتحدث بطلاقة أمام وسائل الإعلام المحلية والأوروبية بعدد 32 لغة؛ وهي: الألمانية، والإيطالية، والفرنسية، والهولندية، والإنجليزية، والدنماركية، واليونانية، والإسبانية، والبرتغالية، والسويدية، والفنلندية، والإستونية، والبولندية، والتشيكية، والسلوفاكية، والسلوفانية، واللاتفية، والليتوانية، والمالطية، والمجرية، والأيرلندية، والبلغارية، والرومانية، والصينية، والتايوانية، والفلبينية، والصينية (هونج كونج) والروسية، والتركية، والكازاخية، والقوقازية.
وأشار "إيكونومو" إلى أن أصعب اللغات هي الصينية، وأنه يحاول تعلم جميع اللغات ومنها العربية، ولم يسجل عالمياً شخص يزيد على التحدث بـ15 لغة، إلا "إيكونومو"، وكما يؤكد أن السياحة والسفر والترحال هم الأساس في تعلم اللغات.
وقد أطلق رواد التواصل الاجتماعي على "إيكونومو" "السائح المعجزة"، بحسب وصف موقع "هابفاي لايف" يعمل إيوانيس إيكونومو مترجماً للمفوضية الأوروبية، وهو من بين عدد قليل جداً من الأشخاص الذين يعرفون التحدث بهذه اللغات، وعندما كان "إيوانيس" في العشرين من عمره كان قد أتقن بالفعل 15 لغةً وفق موقع "سي إن إن".
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
05:17 PM
تجول في العالم وتعلم لغات صعبة
كشف الشاب اليوناني إيوانيس إيكونومو البالغ من العمر 34 عاماً عن قدراته اللغوية المذهلة، وتحدث بطلاقة أمام وسائل الإعلام المحلية والأوروبية بعدد 32 لغة؛ وهي: الألمانية، والإيطالية، والفرنسية، والهولندية، والإنجليزية، والدنماركية، واليونانية، والإسبانية، والبرتغالية، والسويدية، والفنلندية، والإستونية، والبولندية، والتشيكية، والسلوفاكية، والسلوفانية، واللاتفية، والليتوانية، والمالطية، والمجرية، والأيرلندية، والبلغارية، والرومانية، والصينية، والتايوانية، والفلبينية، والصينية (هونج كونج) والروسية، والتركية، والكازاخية، والقوقازية.
وأشار "إيكونومو" إلى أن أصعب اللغات هي الصينية، وأنه يحاول تعلم جميع اللغات ومنها العربية، ولم يسجل عالمياً شخص يزيد على التحدث بـ15 لغة، إلا "إيكونومو"، وكما يؤكد أن السياحة والسفر والترحال هم الأساس في تعلم اللغات.
وقد أطلق رواد التواصل الاجتماعي على "إيكونومو" "السائح المعجزة"، بحسب وصف موقع "هابفاي لايف" يعمل إيوانيس إيكونومو مترجماً للمفوضية الأوروبية، وهو من بين عدد قليل جداً من الأشخاص الذين يعرفون التحدث بهذه اللغات، وعندما كان "إيوانيس" في العشرين من عمره كان قد أتقن بالفعل 15 لغةً وفق موقع "سي إن إن".
، بالفيديو.. "السائح المعجزة" يتحدث 32 لغة بطلاقة ويحاول تعلم العربية ،
المصدر : الخليج 365
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