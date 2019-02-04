، تفجير الفلبين الدامي.. استسلام 5 مشتبهين بمهاجمة الكنيسة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعضاء في "أبو سياف" ويواجهون اتهامات بالقتل

أفاد قائد الشرطة الفلبينية أوسكار البايالدي، اليوم (الاثنين)، بأن عضوًا بارزًا في جماعة أبو سياف وأربعة آخرين من الجماعة المسلحة، التي يُعتقد أنها مسؤولة عن التفجير الدامي في كنيسة بجنوب الفلبين، سلموا أنفسهم للسلطات في مطلع الأسبوع.

وأوضح "البايالدي"، أن كاماه باي الذي تعتقد السلطات أنه ساعد زوجين إندونيسيين على تنفيذ الهجوم الانتحاري الذي وقع في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي، سلم نفسه للقوات الحكومية.

وأضاف أن "كاماه" أنكر تورطه في التفجير المزدوج في كاتدرائية جولو، الذي أودى بحياة 23 شخصًا من بينهم مدنيون وجنود، لكن روايات شهود العيان تظهر أنه رافق الزوجين الإندونيسيين.

وبين قائد الشرطة أن قوات الأمن ضبطت عبوة ناسفة بدائية الصنع، ومكونات متفجرات في منزله.

وأشار إلى أن المتهمين الخمسة سيواجهون اتهامات متعددة بالقتل، من بين اتهامات أخرى وأن التحقيق في تفجير الكنيسة في سولو لا يزال مستمرًا.