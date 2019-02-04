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أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه نجح في اعتراض طائرة من دون طيار أطلقتها المليشيا قبل أيام، وقال: "نستهدف مستودعات طائرات بلا طيار قرب صنعاء".
وتابع تحالف دعم الشرعية في اليمن القول: "استهدفنا خبراء طائرات مسيرة، إضافة إلى مستودعات قرب صنعاء".
تحالف دعم الشرعية في اليمن: استهدفنا خبراء طائرات مسيرة إضافة إلى مستودعات قرب صنعاءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-04
أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه نجح في اعتراض طائرة من دون طيار أطلقتها المليشيا قبل أيام، وقال: "نستهدف مستودعات طائرات بلا طيار قرب صنعاء".
وتابع تحالف دعم الشرعية في اليمن القول: "استهدفنا خبراء طائرات مسيرة، إضافة إلى مستودعات قرب صنعاء".
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
04:50 PM
قال: تم اعتراض طائرة من دون طيار أطلقتها المليشيا قبل أيام
أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه نجح في اعتراض طائرة من دون طيار أطلقتها المليشيا قبل أيام، وقال: "نستهدف مستودعات طائرات بلا طيار قرب صنعاء".
وتابع تحالف دعم الشرعية في اليمن القول: "استهدفنا خبراء طائرات مسيرة، إضافة إلى مستودعات قرب صنعاء".
، تحالف دعم الشرعية في اليمن: استهدفنا خبراء طائرات مسيرة إضافة إلى مستودعات قرب صنعاء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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