، أمير "الشمالية" يوقّع مذكرة تعاون بين هيئة الأمر بالمعروف ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة إقامة ملتقى "الانتماء واللحمة الوطنية"

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً، بمناسبة إقامة ملتقى "الانتماء واللحمة الوطنية" في المنطقة.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل الرئاسة في المنطقة وما تقدمه من برامج توعوية وإرشادية لجميع فئات المجتمع وما يقوم به منسوبوها من جهود ومبادرات، وتوقيع مذكرة تعاون بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمثلها الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وجامعة الحدود الشمالية ويمثلها مدير الجامعة المكلف إبراهيم بن حسن الزهراني.

وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة أولتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- اهتماماً وعناية، مؤكداً أن هذا الاهتمام ينطلق من أساس هذه الدولة -رعاها الله- التي قامت على كتاب الله وسنة نبيه الكريم، وتمسكها بالوسطية والاعتدال وتطبيق الشريعة في كل الجوانب.

ونوه أمير الشمالية على الجهود المباركة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء رسالته السامية في خدمة المجتمع، مبرزاً سموه الدور المهم لملتقى "الانتماء واللحمة الوطنية" لتعزيز الانتماء واللحمة الوطنية والمساهمة في تحصين أفراد المجتمع من الانحرافات الفكرية وتعزيز المسؤولية في الحفاظ على أمن الوطن، متمنياً التوفيق للمشاركين في الملتقى.

وتهدف مذكرة التفاهم في نشر الوعي وثقافة ومبادئ الوسطية والاعتدال والمنهج الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيق التعاون في مجال الدراسات والاستشارات والبحوث والتدريب وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المشتركة بما يسهم في تطوير الأداء وتحقيق التكامل بين الطرفين.