الجبير: السعودية تسعى للحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية عادل الجبير، اليوم الاثنين، أن المملكة تجري مشاورات مع عدة دول عربية، للحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها.

ووفقاً لوكالة "الأناضول" التركية، جاء ذلك في كلمته بالاجتماع الوزاري العربي الأوروبي المنعقد في بروكسل، والذي يصادف ذكرى مرور 10 سنوات على الاجتماع الأول في جمهورية مالطا.

وأكد الجبير، على أن الاجتماع فرصة للتشاور وتبادل الآراء وتعزيز التعاون لتجاوز التحديات واستغلال الفرص المتاحة.

وتابع قائلا "الأوروبيون والعرب يواجهون تحديات مشتركة في مكافحة الإرهاب والتطرف".

وأشار إلى أن هناك وعودًا كبيرة لتطوير التجارة والاستثمار بين المنطقتين والعمل على دفع سبل تطوير العلاقات.

ويأتي الاجتماع في إطار التحضير لقمة زعماء الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، المقرر تنظيمها في مصر، يومي 24 و25 فبراير/ شباط الحالي.