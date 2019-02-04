«الشورى» يوافق على مشروع نظام النقل المدرسي

وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على مشروع «نظام النقل المدرسي» المقدم من عضوي المجلس م. محمد النقادي، د. حنان الأحمدي، وذلك خلال جلسته العادية الثامنة عشرة من السنة الثالثة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس.

وتتلخص أهداف مشروع النظام الذي وافق عليه المجلس، والمكون من 20 مادة فيما يلي:

- توفير وسائل النقل الآمنة والمحافظة على سلامة المشتركين في خدمات النقل المدرسي من الطلاب والطالبات والمعلمات.

- تنظيم خدمات النقل التي تقدمها القطاعات التعليمية والحكومية والأهلية ومنشآت القطاع الخاص المتخصصة في النقل المدرسي.

- وضع المعايير والاشتراطات التي تضمن توفير مواصفات السلامة في الحافلات المخصصة للنقل المدرسي.

- تحديد الضوابط المهنية اللازم توافرها في السائقين المرخصين لقيادة الحافلات المدرسية.

- تحديد الأدوار والمسؤوليات والتنسيق بين الأطراف المعنية بالنقل المدرسي.

- تحديد الأدوار والمسؤوليات والتنسيق بين الأطراف المعنية بالنقل المدرسي.

- توعية صغار المستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستثمار في مجال النقل المدرسي بضوابط واشتراطات السلامة في هذا القطاع.

يذكر أن وزارة التعليم كانت قد اعتمدت آليات وشروطًا للنقل المدرسي، وفقًا للأمر السامي القاضي بفرض ٢٠٠ ريال رسومًا سنوية على كل طالب وطالبة.

ومن ضمن الشروط التي وضعتها الوزارة والتي تم إبلاغ أولياء الأمور بها، تأكيد أن فترة استفادة الطلاب والطالبات من الخدمة ستكون من بداية أول يوم دراسي إلى آخر يوم اختبارات الفصل الدراسي الأول، ثم استئنافها في أول يوم دراسي من الفصل الثاني إلى آخر يوم من اختبار الدور الأول من نفس العام.

وفيما يخص الطالبات، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بمخصص كل مدرسة وتحديث بيانات المستفيدات من المشروع من خلال نظام نور، مع مراعاة تأكد أن الطالبة مشمولة بالنظام، والإعلان في لوحة الإعلانات بالمدرسة عن أسماء الطالبات المستحقات لخدمة النقل المدرسي.

وتضمنت الآلية أيضًا طباعة بطاقة صعود الحافلات من نظام نور، وإلزام الطالبات مستحقات الخدمة باستخدامها عند صعود الحافلة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بتقييم الحافلات يوميًا على النظام، وكتابة العدد الفعلي للطالبات، ورقم لوحة الحافلة، وكذلك تعبئة نموذج يخص حضور وانصراف السائق؛ مشتملًا اسمه ورقم الحافلة والعدد الفعلي للطالبات، وتعبئة نموذج خاص بالسائق في حال وجود مشكله سلوكية أو عدم التقيد بالأنظمة أو تعطل الحافلة، ويرفع لإدارة خدمات الطلاب بعد اعتماده.