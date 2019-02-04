معرض «الفهد.. روح القيادة» في الكويت ينطلق بأجندة شاملة و14 جناحًا توثيقيًا

كشفت اللجنة التنفيذية لمعرض وفاعليات تاريخ الملك فهد بن عبد العزيز «الفهد.. روح القيادة»، عن برنامج وفاعليات النسخة الرابعة للمعرض، التي ستُقام بدولة الكويت.

وفيما تتضمن الفعاليات برامج وأنشطة وندوات ثقافية وفنية وأمسية شعرية، فقد أوضحت اللجنة أنَّ المعرض سيُفْتَتح في 11 فبراير ويستمر حتى الـ23 من الشهر نفسه.

وينطلق المعرض بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي «مركز المؤتمرات» برعاية كريمة من سمو أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ويمثِّل المعرض احتفالية بالعلاقات السعودية- الكويتية، ووجّهت اللجنة العليا بتخصيص برامج وأنشطة فعاليات تعبِّر عن متانة ورسوخ العلاقات بين البلدين.

ويرأس اللجنة المنظمة للمعرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز.

ويتضمن المعرض 14 جناحًا تقدم توثيقًا كاملًا لسيرة الملك فهد: نشأته، مناصبه، إنجازاته، حياته الشخصية.

وفي معرض الكويت تحديدًا سيطلع الزائرون على جناح خاص وضخم يتناول توثيق وتأريخ العلاقات السعودية الكويتية على مرِّ التاريخ بين الملوك السعوديين وأمراء دولة الكويت.

وفيما سيتم نشر صور تُعْرَض لأول مرة، فقد أوضح بيان اللجنة أنَّ حفل الافتتاح المزمع انطلاقه يوم 11 فبراير 2019م سيتضمن «أوبريت غنائي».

ويشارك في الأوبريت الفنان السعودي محمد عبده، والكويتي عبد الله الرويشد، وألحان الملحن الكويتي الدكتور عبد الله القعود.

ويقدمون أعمالًا من كلمات الشعراء: الكويتي ساهر، والسعودي فهد المساعد، والكويتي منصور الواوان، وبإشراف محمد الدعاس.

وتتضمن برامج ونشاطات المعرض ندوتين تتناولان العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والكويت بقاعة السينما في مركز المؤتمرات؛ الأولى في 17 فبراير 2019م الساعة 7 مساءً، يشارك فيها الدكتور فهد السماري أمين عام دارة الملك عبدالعزيز، والدكتور سعود العصفور أستاذ التاريخ بجامعة الكويت، ويديرها الإعلامي محمد الوسمي.

فيما تشهد الندوة الثانية يوم 18 فبراير 2019م الساعة 7 مساءً مشاركة كلٍّ من: الدكتور عبدالله بشارة أمين عام مجلس التعاون الخليجي الأسبق.

كما يشارك فيها الدكتور إبراهيم النحاس، عضو مجلس الشورى السعودي، والدكتور عايد المناع الكاتب والمحلل الكويتي، والدكتور صدقة يحيى فاضل عضو مجلس الشورى السابق، ويديرها الإعلامي والمحلل محمد الملا.

وتتضمن برامج وأنشطة المعرض ندوة فنية يوم 19 فبراير 2019م الساعة 7 مساءً تتناول تأثير التعاون الفني السعودي الكويتي وأثره في الساحة الفنية الخليجية.

يشارك فيها كل من الفنانين الكويتيين سعد الفرج وجاسم النبهان، والسعوديين عبد المحسن النمر وعبد الإله السناني.

فيما يختتم برنامج نشاط المعرض وفعالياته يوم 20 فبراير الساعة 7 مساءً بأمسية شعرية لصاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن محمد.