وزير التعليم يوجه بملاحقة المعتدين على «معلم بيشة»

وجَّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للمتابعة، للوقوف على حادث الاعتداء الذي تعرض له أحد المعلمين في محافظة بيشة، من جانب ولي أمر واثنين من أبنائه، ومعرفة ملابساته والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن وإحاطته بما يتم حياله.

وأكد وزير التعليم، في بيان، نشر عبر الموقع الرسمي للوزارة أن أي اعتداءٍ مهما كان نوعه وأسبابه سيتم التصدي له وتعقب المتورطين فيه، داعيًا إلى سرعة استكمال الإجراءات الخاصة باعتماد دليل إجراءات حماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها، وأن يكون موضع التنفيذ في أسرع وقت.

من ناحية أخرى أجرى وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ اتصالًا هاتفيًّا بالمعلم تركي بن مسفر المعاوي الذي تعرض يوم أمس، إلى اعتداءٍ أثناء تأديته مهامه في مدرسته في محافظة بيشة واطمأن على حالته الصحية، مؤكدًا له أن الوزارة لن تتوانى في متابعة حقه أمام الجهات المعنية، مبديًا أسفه أن تطال مثل هذه الاعتداءات المدارس ومنسوبيها، ومنوهًا في ذات السياق أن هذه الأحداث الفردية مرفوضة في مجتمعنا وتنافي قِيَمَه العالية.

وكان ولي أمر طالب ابتدائي واثنان من أبنائه، قاما صباح أمس، بالاعتداء على معلم أثناء قيامه بأداء عمله في فصله بمدرسة ابتدائية في بيشة، نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

وباشرت الجهات الأمنية بالمحافظة القضية فور تلقيها البلاغ من مدير المدرسة التي وقع فيها الحادث، فيما نُقل المعلم المعْتَدَى عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتابع «تعليم بيشة» القضية على الفور، وشكّل لجنة عاجلة للوقوف على حيثياتها.

وصرح المتحدث الرسمي لـ«تعليم بيشة»، ناجي بن عايش السبيعي؛ بأنه عند الساعة الثامنة وعشر دقائق من صباح أمس، تسلل ولي أمر واثنان من أبنائه إلى مدرسة الفاروق الابتدائية، وقام أحد الأبناء بالاعتداء على أحد معلمي المدرسة في فصله، أثناء تأدية عمله؛ بحجة قيام المعلم بضرب أخيه في الصف الثالث الابتدائي.

وأضاف السبيعي: قام قائد المدرسة بإبلاغ الدوريات الأمنية التي باشرت الحادث، وألقت القبض على ولي الأمر وأحد أبنائه، والبحث عن الابن الآخر (المعتدي) الذي فرّ هاربًا.