شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان يواسي أسرة الشهيد «طوهري» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز يوم أمس، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، وتعازي أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد الرقيب محمد بن موسى طوهري - رحمه الله - أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد بالحد الجنوبي.

وعبّر نائب أمير المنطقة خلال زيارة لوالد وذوي الشهيد الرقيب «طوهري»، بقرية الظبره التابعة لمركز الحكامية بمحافظة أحد المسارحة، عن خالص العزاء والمواساة في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

فيما عبر لوالد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة ولأمير منطقة جازان ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق. حضر العزاء محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي، ورئيس مركز الحكامية علي بن حسن العواجي وعدد من المسؤولين.