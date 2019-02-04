فيصل بن بندر يبحث مع الفضلي التنسيق المباشر ويستعرض مشاريع «البيئة» في الرياض

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بمكتبه بقصر الحكم اليوم (الاثنين)، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ومسؤولي الوزارة.
وجرى خلال الاستقبال بحث التعاون والتنسيق المباشر بين الوزارة والإمارة والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة.
وقدم وزير البيئة والمياه والزراعة ومسؤولي الوزارة عرضا لمجلس منطقة الرياض والمنعقد برئاسة أمير منطقة الرياض بحضور نائبه عن مشاريع الوزارة في منطقة الرياض.
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