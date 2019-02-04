شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يُطَمْئِن «المعاوي»: لن نتوانى عن متابعة حقك.. وسنحمي المعلمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)

وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للمتابعة، للوقوف على حادثة الاعتداء التي تعرض لها أحد المعلمين في محافظة بيشة، ومعرفة ملابساتها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن، وإحاطته بما يتم حياله، داعياً إلى سرعة استكمال الإجراءات الخاصة باعتماد دليل إجراءات حماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها، وأن يكون موضع التنفيذ في أسرع وقت.

وأجرى وزير التعليم اتصالاً هاتفياً بالمعلم تركي بن مسفر المعاوي، الذي تعرض للاعتداء أثناء تأديته مهماته في مدرسته في محافظة بيشة، واطمأن الوزير آل الشيخ على حالة المعلم الصحية، مؤكداً أن الوزارة لن تتوانى عن متابعة حقه أمام الجهات المعنية، مبدياً أسفه أن تطال مثل هذه الاعتداءات المدارس ومنسوبيها، ومنوها في السياق ذاته أن هذه الأحداث الفردية مرفوضة في مجتمعنا وتنافي قيمه العالية.