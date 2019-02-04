شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تنذر 402 منشأة غذائية لم تلتزم بـ«السعرات الحرارية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أنذرت أمانة محافظة جدة ممثلة في إدارة رقابة الأسواق خلال الشهر الأول للحملة المشتركة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، 402 منشأة غذائية لم تلتزم بوضع السعرات الحرارية في قائمة وجباتها، وذلك من إجمالي 680 منشأة شملتها الجولات التفتيشية، وجرى إشعارها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عليها إلى جانب تقديم التوعية اللازمة لها بأهمية تطبيق الأنظمة الغذائية.

وتأتي الحملة في إطار التنسيق المشترك بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للغذاء والدواء بشأن تنفيذ حملات مشتركة للتأكد من التزام منشآت الغذاء بوضع ملصقات توضح محتوى الوجبات من العناصر الغذائية والسعرات الحرارية داخل وخارج سلسلة المطاعم والمقاهي ومحلات الآيس كريم والمخابز والحلويات العالمية، وكذلك سلسلة المطاعم والمقاهي ومحلات الآيس كريم والمخابز والحلويات المحلية التي لديها ثلاثة فروع فأكثر داخل المملكة، إلى جانب محلات عصائر الفاكهة الطازجة.