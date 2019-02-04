قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند: يُتوقع اليوم أن تهطل زخات متفرقة على أجزاء من #الربع_الخالي وربما غرب منطقة الرياض.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": أقرب حالة مطرية معتبرة ومتوقعة، تبدأ يوم الخميس القادم، وتستمر لبضعة أيام، وتشرع في الربع الشمالي الغربي للسعودية، ومن ثم تبدأ تنتشر وتتوسع جغرافياً على أجزاء من السعودية وفق الخريطة المرفقة.
وقال المسند في سياق آخر: أبكر وقت لدخول وقت صلاة #الظهر خلال العام يكون قريباً من الأسبوع الأول من #نوفمبر؛ بينما أقصى وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام يكون في النصف الأول من شهر #فبراير، وبينهما حوالى نصف ساعة تقريباً.
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كانت هذه تفاصيل خبر المسند متوقعاً: هذا موعد أقرب حالة مطرية.. ستستمر عدة أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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