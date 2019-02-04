، محافظ ينبع يوجّه بتشكيل لجنة لاتخاذ إجراءات نظامية ضد 3 روضات مخالفة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد ورود بلاغات لمكتب التعليم الأهلي من قبل الأهالي حول انتشار عدد منها

خلصت اللجة المشكّلة بتوجيه من محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي إلى اتخاذ الإجراءات الرسمية مع الروضات غير النظامية من إغلاق ومحاسبة المسؤولين عن افتتاحها، والتزام ما رخّص منها كدار ضيافة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتقديم الخدمة التي رخصت من أجلها فقط، وفق خطاب مدير التعليم بينبع لمركز الشؤون الاجتماعية المشرف على دور الضيافة.

ودعا أعضاء اللجنة إلى استمرار العمل بالرابط الإلكتروني للتبليغ عن الروضات والحضانات غير النظامية على الرابط الإلكتروني: https://goo.gl/forms/ZWd0ElZdDry1RPnc2. حيث اتفق المجتمعون على أن يكون موعد الاجتماع القادم للجنة عند توفر بيانات عن روضات غير نظامية.

من جهته، أوضح مدير التعليم الأهلي بينبع حماد بن حامد الحبيشي أن محافظ ينبع وجّه عدة جهات حكومية (الشرطة – الدفاع المدني – البلدية – مكتب العمل - إدارة تعلم ينبع) بناءً على مقترح إدارة التعلم بتشكل لجنة لتطبيق التعليمات بحزم، مع الروضات والحضانات المخالفة الصادرة بحقها تعليمات تنص على تصحيح أوضاعها.

وبين "الحبيشي" أن توجيه المحافظ جاء نظراً لورود عدة بلاغات لمكتب التعليم الأهلي بالإدارة من قبل الأهالي، حول انتشار عدد من الروضات والحضانات المخالفة التي يدعي ملاكها أنها تتبع للتعليم، وما تضمنه قرار وزير التعليم القاضي بتصحيح أوضاع الروضات التابعة للجهات الحكومية والأهلية، إذ تم رصد عدة روضات مخالفة وتمت زيارتها من قبل لجنة المشكلة والمشرفات التربويات بالتعليم الأهلي، والتأكد بأنها لا تتبع لوزارة التعليم، وأنها تمارس تدريس رياض الأطفال والتمهيدي وبمناهج ليست معتمدة، فضلاً عن افتقار هذه الروضات لاشتراطات الأمن والسلامة، ما يعرض الأطفال بها إلى المخاطر والحوادث.