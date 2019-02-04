، "متألق ٣" يستهدف الصفوف الأولية بشقراء.. والتحكيم من خارج التعليم ،

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أطلقت الشؤون التعليمية ممثلة بقسم رعاية الموهوبين بإدارة التعليم بمحافظة شقراء برنامج "متألق٣" الذي يتنافس فيه ٥٨ طالبًا من طلاب الصفوف الأولية برعاية مخابز وحلويات "نوامي".
واستهل البرنامج فعالياته بدورة تدريبية في "فن الإلقاء" بمركز التدريب التربوي بشقراء، استلم بعدها الطلاب الحاضرون ملخصاً للدورة ونصوصاً شعرية يختارون منها نصاً واحداً يحفظونه ويشاركون به في المنافسة الأولية.
والتحق بالبرنامج في نسخته الثالثة ٥٨ طالباً من الصفوف الأولية يمثلون جميع المدارس الابتدائية بإدارة التعليم بمحافظة شقراء، منهم ٦ طلاب من الصف الأول الابتدائي، و٦ طلاب من الصف الثاني، و٤٦ طالباً من الصف الثالث الابتدائي.
وستقام التصفيات الأولية يوم الأربعاء ١٤٤٠/٦/٢٢هـ بمركز التدريب التربوي؛ لتحديد المتأهلين للمرحلة التالية "فن الارتجال " وعددهم ٢٠ طالباً.
وسيحكّم تلك المنافسة محكّمون من خارج إدارة التعليم، هم: عبدالله بن سليمان الزنيدي رئيس قسم نشاط الطلاب بإدارة التعليم بالزلفي سابقاً، ومحمد بن عثمان الخنين رئيس شعبة الصفوف الأولية بإدارة التعليم بالخرج، وإبراهيم بن أحمد الصوينع المعلم بمجمع المعجل بحوطة سدير التابع لإدارة التعليم بالمجمعة.
"متألق ٣" يستهدف الصفوف الأولية بشقراء.. والتحكيم من خارج التعليمفلاح الجوفان الخليج 365 2019-02-04
أطلقت الشؤون التعليمية ممثلة بقسم رعاية الموهوبين بإدارة التعليم بمحافظة شقراء برنامج "متألق٣" الذي يتنافس فيه ٥٨ طالبًا من طلاب الصفوف الأولية برعاية مخابز وحلويات "نوامي".
واستهل البرنامج فعالياته بدورة تدريبية في "فن الإلقاء" بمركز التدريب التربوي بشقراء، استلم بعدها الطلاب الحاضرون ملخصاً للدورة ونصوصاً شعرية يختارون منها نصاً واحداً يحفظونه ويشاركون به في المنافسة الأولية.
والتحق بالبرنامج في نسخته الثالثة ٥٨ طالباً من الصفوف الأولية يمثلون جميع المدارس الابتدائية بإدارة التعليم بمحافظة شقراء، منهم ٦ طلاب من الصف الأول الابتدائي، و٦ طلاب من الصف الثاني، و٤٦ طالباً من الصف الثالث الابتدائي.
وستقام التصفيات الأولية يوم الأربعاء ١٤٤٠/٦/٢٢هـ بمركز التدريب التربوي؛ لتحديد المتأهلين للمرحلة التالية "فن الارتجال " وعددهم ٢٠ طالباً.
وسيحكّم تلك المنافسة محكّمون من خارج إدارة التعليم، هم: عبدالله بن سليمان الزنيدي رئيس قسم نشاط الطلاب بإدارة التعليم بالزلفي سابقاً، ومحمد بن عثمان الخنين رئيس شعبة الصفوف الأولية بإدارة التعليم بالخرج، وإبراهيم بن أحمد الصوينع المعلم بمجمع المعجل بحوطة سدير التابع لإدارة التعليم بالمجمعة.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
03:38 PM
برنامج يتنافس فيه ٥٨ طالبًا.. والتصفيات ٢٢ جمادى الآخرة
أطلقت الشؤون التعليمية ممثلة بقسم رعاية الموهوبين بإدارة التعليم بمحافظة شقراء برنامج "متألق٣" الذي يتنافس فيه ٥٨ طالبًا من طلاب الصفوف الأولية برعاية مخابز وحلويات "نوامي".
واستهل البرنامج فعالياته بدورة تدريبية في "فن الإلقاء" بمركز التدريب التربوي بشقراء، استلم بعدها الطلاب الحاضرون ملخصاً للدورة ونصوصاً شعرية يختارون منها نصاً واحداً يحفظونه ويشاركون به في المنافسة الأولية.
والتحق بالبرنامج في نسخته الثالثة ٥٨ طالباً من الصفوف الأولية يمثلون جميع المدارس الابتدائية بإدارة التعليم بمحافظة شقراء، منهم ٦ طلاب من الصف الأول الابتدائي، و٦ طلاب من الصف الثاني، و٤٦ طالباً من الصف الثالث الابتدائي.
وستقام التصفيات الأولية يوم الأربعاء ١٤٤٠/٦/٢٢هـ بمركز التدريب التربوي؛ لتحديد المتأهلين للمرحلة التالية "فن الارتجال " وعددهم ٢٠ طالباً.
وسيحكّم تلك المنافسة محكّمون من خارج إدارة التعليم، هم: عبدالله بن سليمان الزنيدي رئيس قسم نشاط الطلاب بإدارة التعليم بالزلفي سابقاً، ومحمد بن عثمان الخنين رئيس شعبة الصفوف الأولية بإدارة التعليم بالخرج، وإبراهيم بن أحمد الصوينع المعلم بمجمع المعجل بحوطة سدير التابع لإدارة التعليم بالمجمعة.
، "متألق ٣" يستهدف الصفوف الأولية بشقراء.. والتحكيم من خارج التعليم ،
المصدر : الخليج 365
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