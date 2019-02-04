، "الخليج 365" تنشر مسوغات توصية "درندري والدهلوي" بإنشاء هيئة للبحث العلمي ،

محمد بن مسعود - الدمام - وافق عليها "الشورى" لتعمل كجهاز تنفيذي في مجال بناء الصناعات وتطويرها

وافق مجلس الشورى اليوم على التوصية المقدمة من كل من الدكتورة عالية الدهلوي والدكتورة إقبال درندري، على تقرير وزارة التعليم وتبنتها لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس بخصوص إنشاء هيئة للبحث العلمي والابتكار.

وكان نص التوصية هو "على الوزارة من خلال استشراف التجارب العالمية دراسة إنشاء هيئة للبحث العلمي والابتكار".

وحصلت "الخليج 365" على مسوغات التوصية، وهي "الحاجة لإنشاء هيئة مستقلة للبحث العلمي والابتكار، كما في كثير من الدول وخاصة المتقدمة، تعمل كجهاز تنفيذي على تنمية القدرات البحثية وبناء الصناعات وتطويرها وتساهم بشكل أساسي في الاقتصاد المعرفي وربط البحث العلمي والابتكار بمتطلبات التنمية واحتياجات المجتمع".

وتضمنت كذلك "ضرورة إيجاد جهة عليا للبحث العلمي العلمي والابتكار، تكون مظلة لجميع الجهات بشكل يساعد على التخطيط الاستراتيجي الموحد والمتكامل، وعلى حفز التميز البحثي في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية، وتقوية قدرات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في توليد المعرفة وتطبيقها وتحقيق رؤية المملكة 2030".

واشتملت المسوغات المقدمة على عدم وجود جهة خاصة تهتم بالبحوث والباحثين وتحفيزهم في كافة المجالات، وتنسيق جهودهم، ودعم الأبحاث والابتكارات المتميزة بشكل يسهم في تطوير الصناعة والإنتاج والمنافسة الدولية، وتعمل على وضع محكات محددة للتقييم وتنمية وتوزيع واستخدام الموارد البحثية بشكل يضمن كفاءة الإنفاق والاستمرارية، وتضع لوائح عمل وقواعد تنظيمية موحدة تضبط الجهات المختلفة من النواحي التقنية والإدارية والمالية.

وذكرت مقدمتا التوصية أنه وعلى الرغم من أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه هي الجهة التي تقوم بدعم البحوث والابتكارات حاليًا، إلا أنها لا تقوم بالتنسيق بين الجهات البحثية المختلفة بالمملكة وليس لها علاقة بتنظيم وتقييم البحث العلمي واهتماماتها منحصرة في مجالات بحثية محددة لا تشمل جميع الجامعات والمراكز البحثية".

وتضمنت المسوغات "الحاجة الملحة لوجود جهة مرجعية معتمدة للجامعات والمراكز البحثية لتحديد الموضوعات البحثية للباحثين وطلبة الدراسات العليا وتنسيق جهودهم وتفادي تكرار الأفكار والدراسات البحثية".

واشتملت كذلك على "احتضان خريجي الابتعاث المتمرسين والباحثين المتميزين وتهيئة الظروف المناسبة لعملهم وتوجيه جهودهم نحو الابتكار والإبداع المبني على البحث العلمي والدراسات البينية وتشجيع فتح قنوات رسمية للتعاون الدولي والشراكات بين الجهات البحثية والمبتكرين بالمملكة والموسسات البحثية المرموقة خارجيًا ودعم المؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال والأفراد في تمويل البحوث العلمية بجميع مجالاتها".