، جامعة الملك خالد تطرح وظائف معيدين للجنسين بعدة كليات ،

محمد بن مسعود - الدمام - التقديم إلكتروني.. شهادة البكالوريوس من جامعة سعودية شرط

أعلنت جامعة الملك خالد عن توفر عدد من وظائف معيدين شاغرة للمواطنين والمواطنات في عدد من الكليات.

وقالت الجامعة: إن شروط التقديم تتضمن أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة، وأن يكون المتقدم أو المتقدمة من حديثي التخرج، وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات.

وأضافت أن فترة التخرج المسموح بها للتقديم هي من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1434/ 1435هـ إلى الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1439/ 1440هـ.

واشترطت الجامعة أن تكون شهادة البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها في نفس التخصص "إرفاق معادلة المؤهلات لخرجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم".

وتضمنت الشروط أن تكون الدراسة بالانتظام، وألا يقل التقدير العام في مرحلة البكالوريوس عن "جيد جداً"، إضافة إلى الحصول على درجة "60" في اختبار القدرات العامة للجامعيين كحد أدنى، ودخول المقابلة الشخصيةـ ودخول اختبار التخصص المعد من الأقسام الأكاديمية، فضلاً عن الحصول على الدرجة المطلوبة في اختبارات اللغة الإنجليزية للمتقدمين على وظائف اللغة الإنجليزية.

ودعت الجامعة الراغبين في التقديم، ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى تعبئة استمارة التقديم إلكترونياً، لافتة إلى أنه سيتم استقبال الطلبات ابتداًء من يوم الأحد الموافق 5/ 6/ 1440هـ إلى يوم السبت الموافق 11/ 6/ 1440هـ.