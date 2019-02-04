، بعد جدل "السعرات الحرارية للتميس".. حملات لإلزام مطاعم مكة بالقائمة ،

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شنفذت أمانة العاصمة المقدسة حملات تفتيشية بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ للتأكد من التزام مطاعم الوجبات السريعة وغيرها من المنشآت الغذائية بوضع محتوى الوجبات من السعرات الحرارية على قائمة الوجبات داخل وخارج المنشآت الغذائية وتوضيح متوسط الاحتياج اليومي للبالغين من السعرات الحرارية .
جاء ذلك بعد موجة الجدل حول زيادة السعرات الحرارية لخبز التميس وتبرئته من قبل أستاذ الغذاء والتغذية في جامعة الملك سعود، الدكتور، رشود بن عبدالله الشقراوي، الذي أكد أن خبز التميس بريء من زيادة السعرات الحرارية مقارنة ببقية المخبوزات.
واعتمدت الأمانة استقبال البلاغات عن مخالفة عدم وضع محتوى الوجبات من السعرات الحرارية على قائمة الوجبات وتوقيع الغرامة على المنشآت المخالفة وفق المادة رقم (1/8/7) من لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء .
تأتي هذه الحملات تماشياً مع الضوابط التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بشأن إلزام مطاعم الوجبات السريعة العالمية والمحلية بوضع ملصقات توضح مكونات منتجاتهم من العناصر الغذائية والسعرات الحرارية بشكل واضح ومقروء وبارز داخل المطاعم ليتمكن المستهلك من الاطلاع عليها قبل الشراء.
بعد جدل "السعرات الحرارية للتميس".. حملات لإلزام مطاعم مكة بالقائمةهادي العصيمي الخليج 365 2019-02-04
شنفذت أمانة العاصمة المقدسة حملات تفتيشية بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ للتأكد من التزام مطاعم الوجبات السريعة وغيرها من المنشآت الغذائية بوضع محتوى الوجبات من السعرات الحرارية على قائمة الوجبات داخل وخارج المنشآت الغذائية وتوضيح متوسط الاحتياج اليومي للبالغين من السعرات الحرارية .
جاء ذلك بعد موجة الجدل حول زيادة السعرات الحرارية لخبز التميس وتبرئته من قبل أستاذ الغذاء والتغذية في جامعة الملك سعود، الدكتور، رشود بن عبدالله الشقراوي، الذي أكد أن خبز التميس بريء من زيادة السعرات الحرارية مقارنة ببقية المخبوزات.
واعتمدت الأمانة استقبال البلاغات عن مخالفة عدم وضع محتوى الوجبات من السعرات الحرارية على قائمة الوجبات وتوقيع الغرامة على المنشآت المخالفة وفق المادة رقم (1/8/7) من لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء .
تأتي هذه الحملات تماشياً مع الضوابط التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بشأن إلزام مطاعم الوجبات السريعة العالمية والمحلية بوضع ملصقات توضح مكونات منتجاتهم من العناصر الغذائية والسعرات الحرارية بشكل واضح ومقروء وبارز داخل المطاعم ليتمكن المستهلك من الاطلاع عليها قبل الشراء.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
03:00 PM
"الأمانة" تستقبل البلاغات عن المخالفين وتطبق لائحة الغرامات والجزاءات
شنفذت أمانة العاصمة المقدسة حملات تفتيشية بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ للتأكد من التزام مطاعم الوجبات السريعة وغيرها من المنشآت الغذائية بوضع محتوى الوجبات من السعرات الحرارية على قائمة الوجبات داخل وخارج المنشآت الغذائية وتوضيح متوسط الاحتياج اليومي للبالغين من السعرات الحرارية .
جاء ذلك بعد موجة الجدل حول زيادة السعرات الحرارية لخبز التميس وتبرئته من قبل أستاذ الغذاء والتغذية في جامعة الملك سعود، الدكتور، رشود بن عبدالله الشقراوي، الذي أكد أن خبز التميس بريء من زيادة السعرات الحرارية مقارنة ببقية المخبوزات.
واعتمدت الأمانة استقبال البلاغات عن مخالفة عدم وضع محتوى الوجبات من السعرات الحرارية على قائمة الوجبات وتوقيع الغرامة على المنشآت المخالفة وفق المادة رقم (1/8/7) من لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء .
تأتي هذه الحملات تماشياً مع الضوابط التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بشأن إلزام مطاعم الوجبات السريعة العالمية والمحلية بوضع ملصقات توضح مكونات منتجاتهم من العناصر الغذائية والسعرات الحرارية بشكل واضح ومقروء وبارز داخل المطاعم ليتمكن المستهلك من الاطلاع عليها قبل الشراء.
، بعد جدل "السعرات الحرارية للتميس".. حملات لإلزام مطاعم مكة بالقائمة ،
المصدر : الخليج 365
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