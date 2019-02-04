، "الفهد.. روح القيادة".. فعاليات منوعة وأوبريت وندوات تاريخية وفنية ،

محمد بن مسعود - الدمام - من 11 إلى 23 فبراير.. أنشطة تعبر عن متانة العلاقات بين المملكة والكويت

كشفت اللجنة التنفيذية لمعرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز (الفهد.. روح القيادة) عن أن النسخة الرابعة للمعرض والتي ستُقام بدولة الكويت تتضمن برامج وأنشطة وندوات ثقافية وفنية وأمسية شعرية.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن معرض الكويت الذي سيفتتح في 11 فبراير ويستمر حتى 23 فبراير 2019م بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي (مركز المؤتمرات) وبرعاية كريمة من سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سيمثل "احتفالية" بالعلاقات السعودية الكويتية.

وقال البيان إن اللجنة العليا لمعرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز التي يرأسها الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وجهت اللجنة التنفيذية بتخصيص برامج وأنشطة فعاليات تعبر عن متانة ورسوخ العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

وأضاف البيان أن معرض (الفهد... روح القيادة) يتضمن 14 جناحاً تقدم توثيقاً كاملاً لسيرة الملك فهد: نشأته، مناصبه، إنجازاته، حياته الشخصية، وفي معرض الكويت تحديداً سيطلع الزائرون على جناح خاص وضخم يتناول توثيق وتأريخ العلاقات السعودية الكويتية على مر التاريخ بين الملوك السعوديين وأمراء دولة الكويت، حيث سيتم نشر صور تعرض لأول مرة.

وأوضح البيان أن حفل الافتتاح المزمع انطلاقه يوم 11 فبراير 2019م سيتضمن "أوبريت غنائي" بمشاركة الفنان السعودي محمد عبده والكويتي عبدالله الرويشد، وألحان الملحن الكويتي الدكتور عبدالله القعود، ومن كلمات الشعراء: الكويتي ساهر، والسعودي فهد المساعد، والكويتي منصور الواوان، وبإشراف محمد الدعاس.

وتتضمن برامج ونشاطات المعرض ندوتين تتناولان العلاقات التاريخية بين المملكة والكويت بقاعة السينما في مركز المؤتمرات، الأولى في 17 فبراير 2019م الساعة 7 مساءً ويشارك فيها كل من: الدكتور فهد السماري أمين عام دارة الملك عبدالعزيز، والدكتور سعود العصفور أستاذ التاريخ بجامعة الكويت، ويديرها الإعلامي محمد الوسمي، فيما تشهد الندوة الثانية يوم 18 فبراير 2019م الساعة 7 مساءً مشاركة كل من: الدكتور عبدالله بشارة أمين عام مجلس التعاون الخليجي الأسبق، والدكتور إبراهيم النحاس عضو مجلس الشورى السعودي، والدكتور عايد المناع الكاتب والمحلل الكويتي، والدكتور صدقة يحيى فاضل عضو مجلس الشورى السابق، ويديرها الإعلامي والمحلل محمد الملا.

وتتضمن برامج وأنشطة المعرض ندوة فنية يوم 19 فبراير 2019م الساعة 7 مساءً تتناول تأثير التعاون الفني السعودي الكويتي وأثره في الساحة الفنية الخليجية، ويشارك فيها كل من: الفنانين الكويتيين سعد الفرج وجاسم النبهان، والسعوديين عبدالمحسن النمر وعبدالإله السناني.

ويختتم برنامج نشاط المعرض وفعالياته يوم 20 فبراير الساعة 7 مساءً بأمسية شعرية للأمير سعود بن عبد الله بن محمد.