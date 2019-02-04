محمد بن مسعود - الدمام - مع نهاية الأسبوع ويصاحبها رياح مع تفاوت بدرجات الحرارة أفادت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بأن التوقعات تشير إلى أنه ومع نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع القادم، ستحدث تقلبات جوية تتسم بحالة مطرية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية. وقالت الإدارة: ستتفاوت درجات الحرارة على بعض مناطق المملكة، وسيتم التنويه عن هذه التقلبات من خلال تقرير مفصل. "الأرصاد" تكشف عن حالة تقلبات ماطرة: انتظروا تقريراً مفصلاً صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-04 أفادت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بأن التوقعات تشير إلى أنه ومع نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع القادم، ستحدث تقلبات جوية تتسم بحالة مطرية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية. وقالت الإدارة: ستتفاوت درجات الحرارة على بعض مناطق المملكة، وسيتم التنويه عن هذه التقلبات من خلال تقرير مفصل. 04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440 02:33 PM مع نهاية الأسبوع ويصاحبها رياح مع تفاوت بدرجات الحرارة مع نهاية الأسبوع ويصاحبها رياح مع تفاوت بدرجات الحرارة أفادت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بأن التوقعات تشير إلى أنه ومع نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع القادم، ستحدث تقلبات جوية تتسم بحالة مطرية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية. وقالت الإدارة: ستتفاوت درجات الحرارة على بعض مناطق المملكة، وسيتم التنويه عن هذه التقلبات من خلال تقرير مفصل. ، "الأرصاد" تكشف عن حالة تقلبات ماطرة: انتظروا تقريراً مفصلاً ،

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