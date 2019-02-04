السعودية اليوم / الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بالطائف تباشر تقديم خدماتها لمنسوبي المحافظة ومراجعيها



الطائف 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق04 فبراير 2019 م واس

باشرت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمقر محافظة الطائف, تقديم خدماتها لمنسوبي المحافظة والمراجعين، وذلك في إطار تنفيذ الخطة المعتمدة لمبادرة "نأتي إليك" الموجهة لمنسوبي القطاعات الحكومية والخاصة، وخدمتهم في أماكن تواجدهم.

وتقدم الوحدة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها, وإصدار سجل الأسرة للأمهات، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يذكر أن مبادرة الأحوال المدنية "نأتي إليك" انطلقت في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، تقديم خدماتها للمستفيدين بكل يسر وسهولة في أماكن وجودهم بهدف اختصار الوقت والجهد على المواطنين والمواطنات.

// انتهى //

14:56ت م

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الطائف 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق04 فبراير 2019 م واسباشرت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمقر محافظة الطائف, تقديم خدماتها لمنسوبي المحافظة والمراجعين، وذلك في إطار تنفيذ الخطة المعتمدة لمبادرة "نأتي إليك" الموجهة لمنسوبي القطاعات الحكومية والخاصة، وخدمتهم في أماكن تواجدهم.وتقدم الوحدة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها, وإصدار سجل الأسرة للأمهات، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن مبادرة الأحوال المدنية "نأتي إليك" انطلقت في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، تقديم خدماتها للمستفيدين بكل يسر وسهولة في أماكن وجودهم بهدف اختصار الوقت والجهد على المواطنين والمواطنات.// انتهى //14:56ت م0144

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