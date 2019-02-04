السعودية اليوم / محافظ الأحساء يستقبل القنصل الأمريكي بالظهران



الأحساء 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء في مكتبه بديوان المحافظة اليوم ، القنصل العام الأمريكي في الظهران رانتشا كورهونن والوفد المرافق.

ورحب سموه بالقنصل العام الأمريكي وزيارتها للمحافظة ، منوهاً بمتانة العلاقات بين البلدين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ، وبحث سبل التبادل السياحي والتجاري في محافظة الأحساء.

من جانبها أعربت القنصل العام رانتشا عن سعادتها بلقاء سمو المحافظ ، وحسن الاستقبال والترحاب.

// انتهى //

14:55ت م

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الأحساء 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء في مكتبه بديوان المحافظة اليوم ، القنصل العام الأمريكي في الظهران رانتشا كورهونن والوفد المرافق.ورحب سموه بالقنصل العام الأمريكي وزيارتها للمحافظة ، منوهاً بمتانة العلاقات بين البلدين الصديقين.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ، وبحث سبل التبادل السياحي والتجاري في محافظة الأحساء.من جانبها أعربت القنصل العام رانتشا عن سعادتها بلقاء سمو المحافظ ، وحسن الاستقبال والترحاب.// انتهى //14:55ت م0143

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