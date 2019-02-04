السعودية اليوم / 19 دورة تدريبية معتمدة تنظمها عمادة خدمة المجتمع بجامعة الملك خالد

أبهـا 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق04 فبراير 2019 م واسأعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك خالد ممثلة في شطر الطالبات, عن إقامة عدد من الدورات التدريبية المعتمدة للفصل الدراسي الحالي، والتي ستقام في مقر العمادة بالمجمع الأكاديمي بلعصان " مبنى د ".وبلغ إجمالي عدد الدورات لهذا الفصل ١٩ دورة، منها ٧ دورات مجانية، تتمحور حول العديد من الموضوعات المختلفة في جوانب الحياة بهدف الارتقاء بالمجتمع، وتأهيل المستفيدات في المجالات المهنية المتوافقة مع متطلبات سوق العمل.وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور عمر بن علوان عقيل أن العمادة حرصت على تنظيم هذه الدورات بعد إجراء المسوحات الميدانية لما يتطلبه سوق العمل، وما يعود بالفائدة على المستفيدات من هذه الدورات، لتسهم بدورها في تطوير الكفاءات الوطنية في عدد من المجالات المهنية، لافتًا إلى أن التسجيل متاح لكافة فئات المجتمع في جميع الدورات التي ستستمر حتى نهاية الفصل.بدورها بينت مساعدة عميد خدمة المجتمع الدكتورة عبير محفوظ آل مداوي أن الدورات تتميز بتنوع مجالاتها التي تشمل تنمية وصقل مهارات المستفيدات في تخصصات مختلفة، كما يقدمها مدربين مؤهلين ومعتمدين وأكاديميين ذوي خبرة، حيث تمكّن المتدربات في نهاية الدورة من الحصول على شهادة معتمدة.// انتهى //14:53ت م0141