السعودية اليوم / أمير منطقة تبوك يواسي المصبحي في وفاة ابنه



تبوك 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك , بشير عادي المصبحي شيخ عشيرة المصابحة من بني عطية , في وفاة ابنه مازن -رحمه الله- ، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعرب المصبحي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة والتي كان لها أكبر الأثر في التخفيف من مصابهم, داعيا الله أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.

// انتهى //

14:52ت م

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تبوك 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسواسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك , بشير عادي المصبحي شيخ عشيرة المصابحة من بني عطية , في وفاة ابنه مازن -رحمه الله- ، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.وأعرب المصبحي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة والتي كان لها أكبر الأثر في التخفيف من مصابهم, داعيا الله أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.// انتهى //14:52ت م0140

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