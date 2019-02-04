السعودية اليوم / شراكة استراتيجية بين النيابة العامة وديوان المراقبة العامة

الرياض 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسدشن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب،ومعالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري اليوم، بمقر الديوان في الرياض " مكتب التقارير المالية للنيابة العامة بديوان المراقبة " .وأكد معاليه، أن مكتب التقارير المالية للنيابة العامة بديوان المراقبة العامة يأتي ضمن القواسم المشتركة المتمثلة في قيام الديوان بأعمال اختصاصه في الجانب الرقابي وكشف المخالفات والتجاوزات المالية وتحديد المتسببين في ذلك، ومن ثم تتولى النيابة العامة التحقيق والمساءلة الجنائية والمطالبة بتطبيق العقوبة الرادعة بحقهم.وبين الشيخ المعجب :" إن الفساد لا يقتصر على شركة دون أخرى أو قطاع حكومي دون غيره بل سيكون هناك متابعة لتلك الشركات من قبل الجهات المختصة " .ونوه معالي النائب العام، بالنهضة التنموية التي تعيشها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومتابعة من سمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ وقال :" إنها تتطلب منا جميعاً بذل المزيد من العمل والجهد والتعاون في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ــ أيدها الله ــ وإن تحقيق رؤية المملكة 2030 تستلزم على وجه الخصوص أن تعمل مختلف أجهزة الدولة كفريق عمل واحد لتحقيقها ".وأضاف يقول :" إن هذه الزيارة تأتي في إطار مكافحة الفساد والرقابة على إيرادات الدولة ومصروفاتها وكذلك مراقبة أموال الدولة الثابتة والمنقولة والتحقق من حسن استغلالها في المحافظة عليها ".جاء ذلك خلال زيارة معالي النائب العام يرافقه معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان وعدد من منسوبيها،لمقر ديوان المراقبة العامة، حيث رحب معالي الدكتور حسام العنقري بالجميع ، مثنياً على الجهود المتكاملة بين الجهات الحكومية في سبيل تقديم الخدمات وتطويرها بطريقة ميسرة وحديثة، بما يسهم في رفع جودة الأعمال التي تقوم بها وتسريع وتيرتها، متمنياً أن يكلل التعاون بين الجانبين في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.وأكد الدكتور العنقري أن تعاون الجانبين يترجم عمق الترابط بين مختلف الجهات الحكومية بما يحقق المصلحة العامة ،خاصةً في مجال العمل المحاسبي والرقابي .// انتهى //14:49ت م0139