شكرا لقرائتكم خبر عن صورة أمريكيتين تتسوقان في السعودية تخطف إعجاب المغردين والان مع التفاصيل
ولعل تلك الصورة لسيدتين أميركيتين تتجولان في الخبر للتسوق، والتي راجت بشكل واسع بين المغردين السعوديين في اليومين الماضيين، لدليل بسيط على انفتاح المجتمع في حينه.
وتظهر الصورة التي تداولها مغردون سعوديون بإعجاب، سيدتين أمريكيتين تتسوقان في فترة الخمسينات، في شارع الملك سعود التجاري الشهير في مدينة الخبر قبل تعبيده، قبل ظهور ما يسمى "الصحوة" بسنوات وما حملته من تداعيات على المجتمع السعودي.
واحتفى عدد من المغردين بتلك الصورة، معتبرين أنها تعكس روح التسامح التي كانت تسود المجتمع في تلك الفترة.
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