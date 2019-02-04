شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشورى يستعرض العلاقات البرلمانية مع السفير النيبالي والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الاستقبال استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان النيبالي وتفعيل دور لجنتي الصداقة في المجلسين بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما .
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