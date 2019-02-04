شكرا لقرائتكم معارض قطري: إهانة تميم لقائد المنتخب يكشف التعامل الحقيقي للأنانية والتعالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

علق الحقوقي والمعارض القطري جابر آل كحلة المري، على إهانة أمير قطر تميم بن حمد لقائد منتخب بلاده أثناء مراسم الاحتفال، واصفًا ما فعله بالأنانية والتعالي.

وقال المري في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: “تميم يبعد اللاعب القطري صاحب الإنجاز بطريقة همجية وغير حضارية ليقرب شقيقة جاسم من أجل التصوير الجماعي”.

وأضاف: “هذه المعاملة الحقيقية للقطريين من قِبل الحكومة وهذا هرمها أمام العالم يكشف التعامل الحقيقي للأنانية والتعالي”.

يذكر أن أمير قطر قد أهان قائد منتخب قطر لكرة القدم، أثناء حفل استقبال المنتخب بمطار حمد الدولي بالدوحة، عقب فوزهم بلقب أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخهم.

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