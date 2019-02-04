شكرا لقرائتكم بالفيديو.. أول تعليق من مذيع قناة دال بعد قرار استبعاده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

في أول ظهور له بعد واقعة قناة دال، أطل الإعلامي أحمد المالكي على جمهوره، عبر مقطع فيديو جديد دون أن يرتدي الغترة والعقال معلقاً على قرار استبعاده من القناة بعد المداخلة الهاتفية من قِبل امرأة، واعتباره أنها تغازل ضيفه.

وقال المذيع في مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي: ”شكراً لكل المشاعر والاتصالات التي وصلتني.. شكراً لمشاعركم.. قدر الله ومشاء فعل، وأعتذر عما حدث، أعتقد أننا سنلتقي قريباً جداً في برنامج أجمل وأقوى وأدعو الله أن يوفقكم“.

وتابع “إن الرابح الأكبر مما وقع هو زوجته والتي تقول له ”يا أحمد.. يكفي.. احنا في ثاني شهر.. بالليل رايح وتاركني وبالصبح تاركني ومداوم“.

وكان الإعلامي المالكي قد تهجم على متصلة على البرنامج عند دعوتها لأحد المتسابقين بقولها: “الله يسعدك ويوفقك”، حيث تدخّل المذيع وطالب بقطع الاتصال قائلاً: “اقطع الاتصال، مع كامل الاحترام كونك تتصلين وتقولين الله يعطيك العافية، وش الجرأة وقلة الحياء في بعض الناس، ومثل هذه الاتصالات غير مقبولة”.

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