، "آل الشيخ" يوجه الإدارة القانونية بالوقوف على حادثة بيشة: الوزارة تحمي معلميها ،

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وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للمتابعة، للوقوف على حادث الاعتداء الذي تعرض له أحد المعلمين في محافظة بيشة، ومعرفة ملابساته والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن وإحاطته بما يتم حياله.
وأكد الوزير أن أي اعتداءٍ مهما كان نوعه وأسبابه سيتم التصدي له وتعقب المتورطين فيه، داعياً إلى سرعة استكمال الإجراءات الخاصة باعتماد دليل إجراءات حماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها وأن يكون موضع التنفيذ في أسرع وقت.
من ناحية أخرى أجرى وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ اتصالاً هاتفياً بالمعلم تركي بن مسفر المعاوي الذي تعرض يوم أمس إلى اعتداءٍ أثناء تأديته مهامه في مدرسته في محافظة بيشة واطمأن على حالته الصحية، مؤكداً له أن الوزارة لن تتوانى في متابعة حقه أمام الجهات المعنية، مبدياً أسفه أن تطال مثل هذه الاعتداءات المدارس ومنسوبيها، ومنوها في ذات السياق أن هذه الأحداث الفردية مرفوضة في مجتمعنا وتنافي قيمه العالية.
"آل الشيخ" يوجه الإدارة القانونية بالوقوف على حادثة بيشة: الوزارة تحمي معلميهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-04
وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للمتابعة، للوقوف على حادث الاعتداء الذي تعرض له أحد المعلمين في محافظة بيشة، ومعرفة ملابساته والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن وإحاطته بما يتم حياله.
وأكد الوزير أن أي اعتداءٍ مهما كان نوعه وأسبابه سيتم التصدي له وتعقب المتورطين فيه، داعياً إلى سرعة استكمال الإجراءات الخاصة باعتماد دليل إجراءات حماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها وأن يكون موضع التنفيذ في أسرع وقت.
من ناحية أخرى أجرى وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ اتصالاً هاتفياً بالمعلم تركي بن مسفر المعاوي الذي تعرض يوم أمس إلى اعتداءٍ أثناء تأديته مهامه في مدرسته في محافظة بيشة واطمأن على حالته الصحية، مؤكداً له أن الوزارة لن تتوانى في متابعة حقه أمام الجهات المعنية، مبدياً أسفه أن تطال مثل هذه الاعتداءات المدارس ومنسوبيها، ومنوها في ذات السياق أن هذه الأحداث الفردية مرفوضة في مجتمعنا وتنافي قيمه العالية.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
02:23 PM
وزير التعليم دعا إلى تنفيذ دليل إجراءات حماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها
وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للمتابعة، للوقوف على حادث الاعتداء الذي تعرض له أحد المعلمين في محافظة بيشة، ومعرفة ملابساته والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن وإحاطته بما يتم حياله.
وأكد الوزير أن أي اعتداءٍ مهما كان نوعه وأسبابه سيتم التصدي له وتعقب المتورطين فيه، داعياً إلى سرعة استكمال الإجراءات الخاصة باعتماد دليل إجراءات حماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها وأن يكون موضع التنفيذ في أسرع وقت.
من ناحية أخرى أجرى وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ اتصالاً هاتفياً بالمعلم تركي بن مسفر المعاوي الذي تعرض يوم أمس إلى اعتداءٍ أثناء تأديته مهامه في مدرسته في محافظة بيشة واطمأن على حالته الصحية، مؤكداً له أن الوزارة لن تتوانى في متابعة حقه أمام الجهات المعنية، مبدياً أسفه أن تطال مثل هذه الاعتداءات المدارس ومنسوبيها، ومنوها في ذات السياق أن هذه الأحداث الفردية مرفوضة في مجتمعنا وتنافي قيمه العالية.
، "آل الشيخ" يوجه الإدارة القانونية بالوقوف على حادثة بيشة: الوزارة تحمي معلميها ،
المصدر : الخليج 365
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